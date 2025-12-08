Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Aralık 2025)

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 745 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 549 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tonda sözle yönlendirme yapabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin yüzde 87 ile fiyatlandığını kaydetti. Fed'in gevşemeye gideceği beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak alternatif maliyeti düşen altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı.

Jeopolitik gelişmeler de varlık fiyatlarının seyrini etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına gereken önemi vermediğine dair açıklamaları da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,5640 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 49,6950, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,7990 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 98,80 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler gelmesi durumunda bunun dolara talebi artırabileceği tahmin ediliyor.