Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu (2022)

Forbes’un tahminlerine göre, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu son 12 ayda toplam 992 milyon dolar topladı.

Forbes, dünyanın en çok kazanan sporcularını listeledi. Forbes’un tahminlerine göre, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu son 12 ayda toplam 992 milyon dolar topladı.

Listenin zirvesinde PSG’li Lionel Messi yer alıyor. Messi, son 12 ayda 130 milyon dolarlık vergi öncesi brüt kazancıyla Forbes’un listesinde en üst sırada yer alıyor. Messi ikinci kez bu ünvanı elde etti (diğeri 2019’daydı). Forbes, Messi’nin Barcelona’daki son yılına göre maaşının 22 milyon dolar azalarak bu sezon PSG’de 75 milyon dolara düştüğünü tahmin etse de, cirolarda büyük artış var.

Forbes’un saha içi kazanç rakamları, 1 Mayıs 2021 ile 1 Mayıs 2022 arasında kazanılan tüm para ödülü, maaşlar ve ikramiyeleri içeriyor. Saha dışı kazançları ise yine aynı süredeki sponsorluk anlaşmaları, lisans gelirleri, sporcu tarafından işletilen işletme gelirlerini içeriyor.

İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu

1- Lionel Messi - 130 Milyon Dolar

Sahada: 75 Milyon Dolar - Saha Dışı: 55 Milyon Dolar

Yaş: 34 - Spor: Futbol - Uyruğu: Arjantin

2- Lebron James - 121,2 Milyon Dolar

Sahada: 41,2 Milyon Dolar - Saha Dışı: 80 Milyon Dolar

Yaş: 37 - Spor: Basketbol - Uyruk: ABD

3- Cristiano Ronaldo - 115 Milyon Dolar

Sahada: 60 Milyon Dolar - Saha Dışı: 55 Milyon Dolar

Yaş: 37 - Spor: Futbol - Uyruğu: Portekiz

4- Neymar - 95 Milyon Dolar

Sahada: 70 Milyon Dolar - Saha Dışı: 25 Milyon Dolar

Yaş: 30 - Spor: Futbol - Uyruğu: Brezilya

5- Stephen Curry - 92,8 Milyon Dolar

Sahada: 45,8 Milyon Dolar - Saha Dışı: 47 Milyon Dolar

Yaş: 34 - Spor: Basketbol - Uyruk: ABD

6- Kevin Durant - 92,1 Milyon Dolar

Sahada: 42,1 Milyon Dolar - Saha Dışı: 50 Milyon Dolar

Yaş: 33 - Spor: Basketbol - Uyruk: ABD

7- Roger Federer - 90,7 Milyon Dolar

Sahada: 0,7 Milyon Dolar - Saha Dışı: 90 Milyon Dolar

Yaş: 40 - Spor: Tenis - Uyruğu: İsviçre

Roger Federer, sakatlıklar nedeniyle 2020 ve 2021’de toplam altı turnuvaya katılabildi. 2022’de tenis kortuna henüz geri dönmedi ancak eski dünya 1 numarası Federer önemli markaların yüzü.

8- Canelo Alvarez - 90 Milyon Dolar

Sahada: 85 Milyon Dolar - Saha Dışı: 5 Milyon Dolar

Yaş: 31 - Spor: Boks - Uyruk: Meksika

9- Tom Brady - 83,9 Milyon Dolar

Sahada: 31,9 Milyon Dolar - Saha Dışı: 52 Milyon Dolar

Yaş: 44 - Spor: Amerikan Futbolu - Uyruk: ABD

10- Giannis Antetokunmpo - 80,9 Milyon Dolar

Sahada: 39,9 Milyon Dolar - Saha Dışı: 41 Milyon Dolar

Yaş: 27 - Spor: Basketbol - Uyruğu: Yunanistan