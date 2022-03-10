Dünyanın gözü Antalya'da

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı Antalya'da başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçlü görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da bir araya geldi.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 15. gününde devam ederken, Türkiye eksenli diplomatik çabalar son günlerde yoğunlaştı.

Üçlü formattaki görüşmeler öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki tarafla da ikili görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.