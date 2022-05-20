Dünyanın makineleri Sivas’ta üretilecek: Tezmaksan'dan büyük yatırım

Tezmaksan’ın Sivas’ta 15 milyon Euro yatırımla kuracağı fabrikanın temeli atıldı. Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde doğaya dost sürdürülebilir bir mimariyle inşası planlanan fabrikada ilk etapta 70 kişiye istihdam hedefleniyor. Robotlu otomasyon sistemleriyle CNC tezgah üretiminin yapılacağı yeni fabrika ile şirket, üretim kapasitesini 10 kat artırarak ilk etapta 10 milyon Euro ihracat yapmayı amaçlıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını yapan Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, “40 sene evvel kurduğumuz Tezmaksan’ın bugün Türkiye’de birinci, Avrupa’da ikinci büyük şirket olmasından şahsım, ailem ve iş arkadaşlarım adına büyük gurur duyuyorum. Biz yola Sivas’tan çıkmıştık ve 40 yıl sonra yatırım yapmak üzere yine Sivas’a geldik. Benim gibi eski toprakların dirayetine ve inadına, genç nesillerin enerjisi ve kuvveti eklenince hayalimiz nihayete erdi” dedi.

Yeni fabrikada Türkiye’de yapılmayan CNC modelleri de üretilecek

Törende fabrika yatırımı hakkında detayları paylaşan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, şu açıklamalarda bulundu: “Talaşlı imalat sanayisine 40 yılı aşkın süredir hizmet veren bir kurum olarak memleketimiz Sivas’a bir borcumuz vardı ve herkese örnek olmalıydık. Sanayinin Marmara bölgesinde sıkışıp kalmasından dolayı ‘Yeni fabrikamız için neden Sivas olmasın?’ dedik. Bunu da dört yıl önce dillendirmeye başladık ve bugün fabrikamız için çok önemli bir adım attık. Kısa vadede robotlu otomasyon sistemleriyle CNC Tezgah üretim kapasitesini 10 kat artırmanın yanı sıra ihracat potansiyelimizi genişletmek ve yeni pazar yerlerine açılmayı planlıyoruz. 15 milyon Euro yatırım ve 30 milyon TL’lik fabrika inşası bedeliyle temelini anlattığımız fabrikamızın inşasını Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 dönüm arazi üzerine gerçekleştireceğiz. İstanbul’daki Tezmaksan Üretim Tesisimizin bir kısmını taşıyacağımız Sivas’taki fabrikamızda, Türkiye’de yapılmayan CNC modellerinin de üretimi, Ar-Ge çalışmaları ve diğer süreçler de planlamamızda yer alacak. Bunun yanı sıra karanlık fabrika özelliğiyle de üretim sürecini sıfır insan müdahalesi ile gerçekleştireceğiz. Fabrikamız açıldığında başlangıçta 70 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Uzun dönem hedefimizde de bu sayıyı 150’ye çıkarma hedefimiz bulunuyor. Sivas’a ilk etapta 10 milyon Euro ihracat getirisi sağlamayı amaçlıyoruz.”

Doğaya dost sürdürülebilir bir mimariyle inşa edilecek

Tezmaksan’ın tüm iş süreçlerinde ekolojik dengeyi koruyan bir anlayışla hareket ettiğini ve bunu yeni fabrika yatırımında da devam ettireceklerini dile getiren Aydoğdu, “Kaynakların sınırlı olduğu ve nüfusun ise her geçen gün arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla üretim ve tüketimi buna uygun şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Tezmaksan olarak bunun bilinci ve biyoçeşitliliğe olan bakış açımız sayesinde doğayla tamamen dost bir fabrika oluşumu gerçekleştireceğiz. Sanayi üretim tesislerinin dünyanın sürdürülebilirliği ve biyoçeşitlilik üzerinden büyük etkisi bulunuyor. Biz de bu etkiyi en aza indirmek, ekosistem ve türlerin korunması adına çevresel riskleri azaltacak adımlar atacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı en üst düzeyde olacak şekilde kurgulayacağız. Bunun yanı sıra fabrikamızı global sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde belirlediğimiz karbon emisyon hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi panelleri ve sürdürülebilir bir mimariyle inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.