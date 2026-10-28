Vestel'den 2026'nın üçüncü çeyreğinde 2,1 milyar lira brüt kar

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 2,1 milyar lira brüt kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Beyaz Eşya, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da bildirilen sonuçlara göre, şirketin ikinci çeyrekte eksi 140 milyon lira olan ve son üç çeyrekte negatif seyreden faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), temmuz-eylül döneminde 1,6 milyar liraya ulaşarak, yeniden pozitife döndü. Söz konusu dönemde FAVÖK marjı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Vestel Beyaz Eşya'nın satış gelirleri, bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,2 artarak 15,7 milyar liraya yükseldi.

Üçüncü çeyrekte 2,1 milyar lira brüt kar elde eden şirketin ikinci çeyrekte yüzde 0,4 olan brüt kar marjı ise yüzde 13,6'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, stratejik dönüşüm programı kapsamında yürütülen operasyonel iyileştirmelerde ilk olumlu etkilerin, sonuçlara yansıdığını belirtti.

Sığın, ürün gamı yönetimi, ham madde marjlarındaki iyileşme, yapısal verimlilik kazanımları ve disiplinli maliyet yönetiminin performanslarını desteklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Vestel Beyaz Eşya'nın uzun vadeli borçlarının toplam finansal borçlar içindeki payı, ikinci çeyrekteki yüzde 26 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 41'e yükseldi. Bu gelişme, borçların vade profilindeki iyileşmeyi yansıttı. Yılın 9 ayında ödenen faiz tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Yabancı para cinsinden borçlanmaların payındaki artış, faiz giderlerinin azalmasında etkili oldu."

Bu yılın 9 aylık kümülatif sonuçlarının, operasyonel yeniden yapılandırmanın olumlu etkilerini henüz içermediğini aktaran Sığın, üçüncü çeyrek performansının ise ana faaliyetlerde ivmenin güçlenmeye başladığını gösterdiğini ifade etti.

Sığın, 9 aylık sonuçlarda nominal kurdaki değer kaybının yurt içi enflasyonun altında kalmaya devam etmesinin, ihracat maliyetleri açısından rekabet gücü üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ve fiyatlama esnekliğini sınırladığını da aktardı.