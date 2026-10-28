SPK, yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SPK'den yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine ve yatırım pozisyonlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan, somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddialara yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir."

Kurul tarafından yürütülen düzenleme süreçlerinin, ilgili paydaşların görüş ve değerlendirmeleri alınarak şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, taslak ve nihai düzenlemelerin yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim bakımından ayrım gözetilmeksizin eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.



