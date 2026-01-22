E-Ticarette güvenin yeni para birimi: TrustBuy

E-ticaret, hayatımızın en hızlı büyüyen alanlarından biri. Dijital pazar yerleri, global markalar ve butik online mağazalar… Artık alışveriş sadece birkaç tıklamaya sığan bir deneyim. Ancak bu hız ve erişim kolaylığı, bir gerçeği değiştirmiyor. Güven hala tüketici kararının en kritik belirleyicisi. TrustBuy, e-ticarette güvenin yeni para birimi olma iddiasında.

Baymard Institute’un 2024 araştırmasına göre dünya genelinde çevrim içi alışveriş sepetlerinin yüzde 70’i tamamlanmadan terk ediliyor. Bu terk edişlerin yüzde 9’u tüketicinin “Bu siteye kart bilgilerimi girmek istemiyorum” demesiyle açıklanıyor. Yani her 5 kişiden 1’i, fiyat ya da ürün değil güven eksikliği nedeniyle alışverişini yarıda bırakıyor. Bu tablo aslında dijital ticaretin en büyük paradoksunu ortaya koyuyor: Teknoloji gelişiyor, süreçler hızlanıyor ama güven hala kırılgan. Tam da bu noktada TrustBuy devreye giriyor.

TrustBuy CMO’su Sezin Berekeoğlu, ne başlattıklarını ve hedeflerini şöyle anlattı:

20 YILLIK ŞİKAYETVAR DENEYİMİYLE GELİŞTİRİLDİ

“Şikayetvar’ın 20 yılı aşkın deneyimiyle geliştirilen TrustBuy, e-ticarette güveni ölçen, doğrulayan ve görünür kılan ilk bağımsız sistem. Güveni bir ‘his’ olmaktan çıkarıp veriye dayalı bir performans metriğine dönüştürüyor. Bugün artık sadece “iyi ürün’ ya da ‘hızlı teslimat’ yetmiyor. Tüketici, markanın güvenilirliğini görmek istiyor. TrustBuy, işte bu görünürlüğü sağlıyor, markaların dijital itibarıyla tüketici algısı arasındaki boşluğu kapatıyor. Markalar uzun zamandır ‘güven’i bir pazarlama kavramı olarak ele alıyordu. Oysa bugün güven, sadece bir imaj unsuru değil satın alma kararını tetikleyen bir büyüme metriği.

Edelman Trust Barometer 2024 verileri bunu açıkça söylüyor. Bir markaya tamamen güvenen tüketicinin o markadan alışveriş yapma olasılığı yüzde 63 daha yüksek. Yani güven, satış ve sadakat arasındaki en doğrudan bağ. TrustBuy, markalara bu bağın görünür olmasını sağlayan bir araç sunuyor. Platform, her markaya özel olarak hesaplanan bir TrustBuy Güven Skoru oluşturuyor. Bu skor, tüketici memnuniyeti, siber güvenlik, faaliyet süresi, şikayet yönetimi ve şeffaflık gibi birçok parametrenin analiziyle belirleniyor. AI destekli sistem, bu verileri sürekli güncelliyor ve markanın güven performansını gerçek zamanlı yansıtıyor. Böylece markalar sadece ‘güvenilir olduklarını’ iddia etmiyor; bunu ölçülebilir bir veriyle kanıtlayabiliyor. Bu sistemin en büyük farkı, bağımsız olması. TrustBuy, markanın kendi beyanına değil, kullanıcı deneyimlerinden türetilen gerçek verilere dayanıyor. Bu nedenle hem tüketici hem marka için objektif bir referans oluşturuyor. Sonuçta markalar daha yüksek dönüşüm oranlarına ulaşabiliyor, müşteri memnuniyetini veriyle yönetebiliyor, dijital itibarını ölçülebilir hale getirebiliyor. Güveni kanıtlamak, geleceğin rekabet avantajı haline geliyor.

TRUSTBUY GÜVEN SKORU: GÜVENİ GÖRÜNÜR KILAN TEKNOLOJİ





TrustBuy Güven Skoru, sistemin kalbi. Her markaya özel olarak hesaplanıyor ve sürekli güncelleniyor. TrustBuy metodolojisi, markaları 7 bağımsız başlıkta inceliyor: Müşteri memnuniyeti, siber güvenlik, erişilebilirlik ve şeffaflık, şikayet yönetimi, faaliyet süresi, teslimat ve iade performansı, hukuki ve finansal güvenilirlik. Her başlıkta yüzlerce veri noktası analiz ediliyor. Kamuya açık veriler, kullanıcı davranışları, yanıt süreleri, erişim testleri ve regülasyon uyumu gibi metrikler; AI destekli sistemimiz tarafından doğrulanıyor. Bu yapı tamamen markadan bağımsız ilerliyor. Şikayetvar’ın 20 yıllık veri tabanı, güven skorunun oluşmasında en kritik referans. Yani TrustBuy’ın verdiği skor, markanın kendisini nasıl gördüğüne değil; gerçek kullanıcı deneyiminin ne söylediğine dayanıyor. Bu, OECD’nin Digital Consumer Trust Framework (2023) raporunda da vurgulanan bir yaklaşım: Tüketici güveni, deneyimle ölçülmeli, beyanla değil.

GÜVENİ STANDARDİZE ETMEK: YENİ TİCARET KÜLTÜRÜ

Nasıl ki ‘organik sertifika’ bir ürünün kalitesini simgeliyorsa, TrustBuy rozeti de dijital dünyada markanın güvenilirliğini temsil edecek. Sistem, e-ticarette güvenin ortak standardını oluşturmayı hedefliyor. Güven artık bir his değil ölçülebilen, yönetilebilen ve geliştirilebilen bir değer. TrustBuy bu değeri görünür hale getirerek dijital ekonomide güvenin yeni para birimini yaratıyor.

