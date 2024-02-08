“Ek yatırımlar ve tonaj artışıyla büyüyeceğiz”

Özka Lastik 2026’ya kadar 60 milyon dolarlık ek yatırımla günlük üretim kapasitesini 360 tona çıkarmayı hedefliyor. Yeni ürün kategorilerini de devreye alan markanın 2026 yılında tonaj bazında yüzde 60 büyüme hedefi bulunuyor. Kocaeli’nde üç ayrı fabrikada günlük 220 ton ve yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştiren Özka Lastik toplam ihracat cirosunun yüzde 50’sini Avrupa’dan elde ediyor. Asya ve Güney Afrika pazarlarına da ağırlık vererek yeni ihracat pazarları yaratmayı hedefliyor

Özka Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, Ar-Ge merkezlerini daha da güçlendirerek ulusal ve uluslararası kalite standartlarına entegre ettiklerini belirterek, "Daha inovatif, kaliteli ve yüksek fayda sağlayan ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi. Özellikle Avrupa pazarlarında tarıma yönelik ciddi yatırımların yapıldığını söyleyen Kanık, Avrupa pazarında yakıt tasarrufu sağlayan radyal grubuyla öne çıktıklarını belirtti. Bu talebin artması beklentisiyle yaptıkları yatırımlarla kapasite artışını devreye aldıklarını ifade ederek tam çelik radyal iş makinası lastikleri ve dolgu forklift lastikleri gibi ürünlerle ürün gamlarını genişlettiklerini belirtti.

Endüstriyel lastik grubunda 30 milyon dolarlık bütçeyle tam çelik radyal iş makinası lastikleri ve dolgu forklift lastiklerine yönelik yatırım yaptıklarından bahseden Kanık, zirai ve endüstriyel ürün grubunda 60 milyon dolarlık yatırımla 2025 yılı sonunda günlük üretim kapasitesini 360 tona çıkarmayı hedeflediklerini paylaştı. Lastik pazarında yeni dolgu forklift lastiği Solift ile atak yapmayı hedefleyen Özka, 2024 yılının son çeyreğinde çelik karkas yapısı ile ekstra dayanıklılık sağlayan tam çelik radyal lastikleri üretmeye başlayacak.

Ürün kaynaklı sıfır atık hedefi ile ilerliyor

Ürün kaynaklı sıfır atık hedefiyle ilerleyen Özka Lastik, sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Kanık, Ar-Ge Merkezi'nin prosesten çıkan atık yağları tekrar kullanılabilir hale getirdiğini ve 2024 yılında Ar-Ge Merkezi'ni 3 milyon Euro tutarında bir yatırımla bin metrekarelik alana taşıdıklarını açıkladı. Ayrıca, 2024 yılının ikinci çeyreğinde grup şirketlerin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede güneş enerjisi yatırımını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.



