Fed Başkanı Powell'dan faiz sorusuna yanıt var

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuştu.

ABD ekonomisinin oldukça iyi bir konumda olduğunu söyleyen Powell, tarifeler göz ardı edildiğinde enflasyonun beklendiği gibi davrandığını kaydetti.

Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğine dikkati çekerek, yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini anlattı.

Tarifeler olmasaydı Fed'in şimdiye kadar faizleri daha fazla düşürüp düşürmeyeceğine yönelik soruya, "Bence bu doğru." yanıtını veren Powell, tarifelerin büyüklüğünü görünce ve tarifelerin bir sonucu olarak enflasyon beklentileri yükselince, beklemeye geçtiklerini kaydetti.

Powell, tarifelere aşırı tepki vermediklerini belirterek, "ABD ekonomisi sağlam bir yapıda olduğu sürece, yapılacak en ihtiyatlı şeyin beklemek, daha fazla bilgi edinmek ve bu etkilerin neler olabileceğini görmek olduğunu düşünüyoruz. Bu etkiler henüz ortaya çıkmadı, bu yüzden şimdilik bekliyoruz." diye konuştu.

"Temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmayacağını söyleyemeyeceğim"

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük çoğunluğunun yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü dile getiren Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi.

Powell, temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmadığı sorusuna, "Gerçekten, söyleyemeyeceğim." yanıtını verirken, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını ifade etti.

Bu yılın önemli bir yıl olduğunu ve 2025'te önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Powell, "Bu yılı, bazı önemli ekonomik değişikliklere başarıyla meydan okuduğumuz bir yıl olarak hatırlayacağımızı umuyorum." dedi.

"Halefime iyi durumda bir ekonomi devretmek istiyorum"

Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik kişisel saldırılarının işini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusu üzerine, sadece işini yapmaya odaklandığını vurguladı.

Maksimum istihdam, fiyat istikrarı, finansal istikrar gibi hedeflere ulaşmak ellerindeki araçları kullanmalarının önemine işaret eden Powell, "Biz de buna odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Powell, Fed Başkanı olarak görev süresinin bitmesine 10 aydan biraz fazla zaman kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Benim ve Fed'deki herkesin tek istediği, fiyat istikrarı, maksimum istihdam ve finansal istikrara sahip bir ekonomi sunmak. Geceleri uykularımı kaçıran şey bunu nasıl başaracağımız. Halefime iyi durumda bir ekonomi devretmek istiyorum ve tüm meslektaşlarımın da tek istediği bu."

Powell, görev süresi sona erince Fed'e yönetim kurulu üyesi olarak kalıp kalmayacağı sorulduğunda, "Bugün bu konuda size söyleyecek bir şeyim yok." diye konuştu.