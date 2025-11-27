Ekonomik güven Kasım'da artış gösterdi

Ekonomik güven endeksi, Kasım'da aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,5 değerini aldı.

27.11.2025 10:50:390
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomik güven Kasım'da artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar gelecek hafta Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar gelecek hafta Powell'ın açıklamalarına odaklandı

"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (24-28 Kasım)

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (24-28 Kasım)

Dördüncü Dalga Kapıda

Dördüncü Dalga Kapıda

Almanya'da işsiz sayısı yıl başında 3 milyonu bulacak

Almanya'da işsiz sayısı yıl başında 3 milyonu bulacak

Yorum Yaz