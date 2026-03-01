"Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir." ifadesini kullandı.

1.03.2026 17:32:210
Paylaş Tweet Paylaş
"Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladığı açıklamasını alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Şimşek, "Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Emtia piyasalarında ABD-İran gerilimi etkili oldu

Emtia piyasalarında ABD-İran gerilimi etkili oldu

İran'ın Hürmüz hamlesine petrol piyasalarından sert yanıt bekleniyor

İran'ın Hürmüz hamlesine petrol piyasalarından sert yanıt bekleniyor

Kripto para piyasasında yüzler 5 aydır gülmüyor: 2 değerlendirme var

Kripto para piyasasında yüzler 5 aydır gülmüyor: 2 değerlendirme var

Yorum Yaz