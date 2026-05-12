Eksun Gıda yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Eksun Gıda, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre ilk 3 ayda 3 milyar TL hasılat elde ederken, kârlılık göstergelerinde yukarı yönlü ivmesini sürdürerek performansını daha ileri bir seviyeye taşıdı.

Eksun Gıda; operasyonel verimlilik, ürün çeşitliliği, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının finansal sonuçlara olumlu yansıdığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen TMS 29 enflasyon muhasebesi standartları uygulanmış 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre, Eksun Gıda’nın kârlılık rasyoları hem brüt hem de operasyonel seviyede kayda değer bir iyileşme kaydetti. Şirketin brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,2 artış göstererek 417 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde etkin maliyet yönetimi sayesinde brüt kâr marjı ise %11,3’ten %14,1 seviyesine yükseldi. Önceki yılın aynı döneminde 109,6 milyon TL olan Eksun Gıda’nın FAVÖK tutarı operasyonel tarafta sergilenen güçlü performans neticesinde %26,8 artarak 2026 yılının ilk 3 ayında 139 milyon TL oldu. FAVÖK marjı ise %3,1’den %4,7’ye yükseldi.

Finansal borçluluk yapısında da iyileşme gözlemlenen Eksun Gıda’nın 2025 yılı sonunda 1,68 seviyesinde olan borç/özkaynak rasyosu, 2026 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 1,43 seviyesine gerileyerek şirketin finansal risk yönetimindeki iyileşmeyi ortaya koydu. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre ise 2026 yılı ilk çeyrekte şirketin brüt kârı %34,5’lik artışla 420,8 milyon TL’den 565,9 milyon TL’ye, FAVÖK tutarı %45 artışla 177,5 milyon TL’den 257,4 milyon TL’ye ve net kârı ise yaklaşık üç kat artarak 35 milyon TL’den 101,8 milyon TL’ye yükseldi.

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, ilk çeyrek performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2026 hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Kârlılık göstergelerimizde kaydettiğimiz bu artış, maliyet yönetimindeki disiplinli yaklaşımımızın, operasyonel verimlilik odaklı çalışmalarımızın ve doğru stratejik kararlarımızın somut bir sonucu oldu. TMS 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan verilere göre ilk çeyrekte marjlarımızı iyileştirerek finansal yapımızı kuvvetlendirdik” dedi.

Başarının temelinde saha ve veri gücü var

Şirket performansının arkasında güçlü organizasyon yapısı, sahadaki etkinlik ve veriyle beslenen yönetim yaklaşımının belirleyici rol oynadığını vurgulayan Hasan Abdullah Özkan, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

“Karar alma süreçlerimizi yalnızca ERP tabanlı sistemlerle tanımlamıyor; sahadan anlık veri akışıyla beslenen, uçtan uca veri sürekliliği sağlayan dijital altyapımız ve yapay zeka destekli analitik kabiliyetlerimizle çok katmanlı bir yönetim modeli benimsiyoruz. Sahadaki aktif varlığımız sayesinde, işimizin en kritik bileşenlerinden biri olan hammadde tedariğini doğru zamanda, doğru koşullarda ve doğru kaliteyle yönetmeye odaklanıyoruz. Bu alandaki disiplinli yaklaşımımızı sürdürerek, operasyonel gücümüzün temelini oluşturan doğru alım refleksimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

“Küresel tedarik eğilimlerini takip ediyoruz”

“Tedarik zincirimizi uçtan uca bütüncül bir perspektifle ele alıyoruz” diyen Özkan, “Böylelikle yalnızca operasyonel süreçleri yönetmekle kalmıyor; değişen piyasa dinamiklerini, küresel tedarik eğilimlerini ve risk unsurlarını eş zamanlı analiz ederek stratejik kararlarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Uluslararası ve yerel kaynaklardan doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir veri setlerine erişim sağlayarak bu verileri içgörü odaklı analizler ve sektörel karşılaştırmalarla derinleştiriyor, karar alma süreçlerimize güçlü ve sürdürülebilir bir öngörü kabiliyeti kazandırıyoruz. Bu yaklaşımı istikrarlı biçimde sürdürmemiz, karar alma hızımızı ve doğruluğunu artırırken kurum içi uyum, iş birliği kültürümüz ve deneyimli yönetim perspektifimizle birleşerek sürdürülebilir operasyonel başarıyı destekliyor” ifadelerini kullandı.

“20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Küresel ölçekte çeşitlenen tedarik olanaklarını yakından takip ettiklerini kaydeden Özkan, “Hammadde yapımızı esnek ve dirençli bir şekilde yönetiyor, değişken piyasa dinamiklerine rağmen üretim kalitemizi istikrarlı biçimde sürdürüyoruz. Tüm bu yapının temelinde ise yüksek yetkinliğe sahip, sorumluluk bilinci güçlü ve belirsizlikleri etkin şekilde yönetebilen insan kaynağımız yer alıyor. Ekip arkadaşlarımızı ortak hedefler doğrultusunda değer üreten ve geleceğimizi birlikte şekillendiren stratejik paydaşlar olarak konumlandırıyoruz. Sürekli gelişimi odağına alan kurum kültürümüzle, uzun vadeli ve kalıcı başarıyı güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk gıda sektörünün güvenilir temsilcilerinden biri olarak, sahadaki çevik ve organize satış ekiplerimizle yüksek kalitedeki ürünlerimizi nihai tüketiciden profesyonel mutfaklara kadar uzanan geniş bir kullanım alanına taşıyor; ürünlerimizi Türkiye’nin 81 ilinde tüketicilerle buluşturuyoruz. Türkiye operasyonlarımızın yanı sıra, Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.