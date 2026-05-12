Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Mayıs 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 değer kaybederek 14.986,70 puana geriledi.

12.05.2026 13:31:110
Dün 15.133,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,84 puan ve yüzde 0,05 artışla 15.141,38 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,84 puan ve yüzde 0,97 düşüşle 14.986,70 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.975,51 puanı, en yüksek 15.141,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,58, mali endeks yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 66'sı düştü, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Kardemir (D) oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 700 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,26, bileşik getirisi yüzde 41,92 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 157,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,4010 liradan, avro 53,3790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 700 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,40 artışla 105 dolardan işlem görüyor.

