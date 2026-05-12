NielsenIQ'dan yapay zeka desteği: "Ask Arthur"

Bu özellikler, veriyi analiz etmekle kalmayıp kullanıcıları uçtan uca analiz süreci boyunca yönlendirerek; verilerde neyin önemli olduğunu belirlemelerine, trendlerin neden ortaya çıktığını anlamalarına ve içgörüleri net, paylaşılabilir anlatılara dönüştürmelerine olanak sağlıyor.

İçgörüden aksiyona hızlı bir şekilde geçebilme yetkinliği, markalar için her zamankinden daha kritik hale geldi. Ask Arthur, pazar performansındaki değişimlerin arkasında yatan temel etkenleri ortaya çıkararak ve karar almaya hazır içgörüleri doğrudan “NielsenIQ Discover” içinde üreterek, geçmişte günler hatta haftalar süren analitik süreçleri dakikalar seviyesine indiriyor. Analiz, açıklama ve hikâye anlatımını tek bir deneyimde bir araya getiren bu yapı sayesinde kullanıcılar, analiz aşamasından aksiyon belirlemeye hızlı ve kolay bir şekilde geçebiliyor.

NIQ CPO (Chief Product Officer - Ürün Direktörü) Troy Treangen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yeni analitik özellikler, müşterilerimizin günlük analiz ve karar süreçlerine yapay zekâyı doğrudan entegre etme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Ask Arthur, analitik süreçlerde üretken yapay zekânın gücünü ortaya çıkarıyor. NIQ’nun güvenilir veri altyapısı ve binlerce analizden elde edilen içgörülerle desteklenen bu özellik sayesinde, marka ve perakendecilerin içgörüden aksiyona güvenle geçişini her zamankinden daha hızlı hale getiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yapay zekâ, markaların günlük iş akışlarına entegre oluyor.”

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan E-Ticaret Bölge Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, “NielsenIQ’nun dünya geneline yayılmış güvenilir veritabanlarını ve yıllara dayanan sektör uzmanlığını birleştiren Ask Arthur, yapay zekâ destekli analitiği müşterilerin günlük iş akışlarına doğrudan entegre ediyor. Ask Arthur böylece markaların ve perakendecilerin tüketici davranışına ilişkin Tam Görünüm (Full View™) kazanmasına ve içgörüleri güvenle kararlara dönüştürmesine yardımcı oluyor.” dedi.

Ask Arthur, kullanıcıların içg��rüleri daha hızlı keşfetmesine destek olacak

Didem Şekerel Erdoğan “NielsenIQ, müşteri adaptasyonunu artırmaya, gerçek kullanıcı deneyimi geri bildirimlerini toplamaya ve ürün özelliklerini kademeli olarak geliştirmeye devam edecek. Bu geri bildirimler, NielsenIQ’nun Discover’daki yapay zekâ destekli yetkinliklerini genişletirken Ask Arthur’un bir sonraki gelişim aşamasına yön verecek. Önümüzdeki aylarda devreye girecek yeni özellikler arasında sohbet tabanlı bir deneyim de yer alıyor. Zaman içinde Ask Arthur, daha akıllı bir yapay zekâ ajanına dönüşerek kullanıcıların içgörüleri daha hızlı keşfetmesine ve karmaşık veri setlerinde daha yüksek netlikle ilerlemesine proaktif olarak destek olacak. Bu adım, NielsenIQ’nun müşterilerinin veriden karara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak yapay zekâ destekli yeteneklerini geliştirme yolculuğunda, önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.” diye ifade etti.