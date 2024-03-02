Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki artış kararı Meclis'ten geçti

Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

2.03.2024 09:47:440
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Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki artış kararı Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.  Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.




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