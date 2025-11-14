Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

Euro Bölgesi’nin 3. çeyreğe ilişkin öncü makroekonomik verileri açıklandı.

Euro Bölgesi’nin 3. çeyreğe ilişkin öncü makroekonomik verileri açıklandı. Eurostat’ın yayımladığı verilere göre bölge ekonomisi büyüme ve istihdam tarafında piyasa beklentileriyle uyumlu bir görünüm sergiledi.

GSYH Beklentilerle Uyumlu

Euro Bölgesi’nde 3. çeyrek GSYH çeyreklik bazda %0,2, yıllık bazda ise %1,4 arttı. Her iki veri de piyasa beklentileri olan sırasıyla %0,2 ve %1,3 seviyelerine yakın gerçekleşti.

İstihdamda Sınırlı Artış

Bölgenin istihdam göstergeleri de sınırlı bir büyümeye işaret etti.

  1. İstihdam çeyreklik artış: %0,1 (beklenti: %0,1 / önceki: %0,1)

  2. İstihdam yıllık artış: %0,5 (beklenti: %0,5 / önceki: %0,6)

Yıllık istihdam artışı önceki döneme kıyasla hafif geriledi.

Ticaret Dengesi Fazlası Genişledi

Euro Bölgesi’nin dış ticaret dengesi Eylül ayında belirgin şekilde iyileşti. Ticaret fazlası, önceki dönemdeki 1 milyar eurodan 19,4 milyar euroya yükseldi.

