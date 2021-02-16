Euro Bölgesi'nde daralma beklentilerin altında kaldı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin gayri safi yurt içi hasılası hem dördüncü çeyrek hem de yılın tümü için beklentilerden daha iyi performans gösterdi.

Euro Bölgesi gayri safi hasılası, yılın dördüncü çeyreğinde, yüzde 0,7 olan beklentinin altında, yüzde 0,6 daralırken, 2020 yılının tümü için ekonomik daralma yüzde 5 oldu. Euro Bölgesi ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5,1 daralması bekleniyordu.

Avrupa Birliği ekonomisi ise dördüncü çeyrekte yüzde 0,4, yılın tümünde ise yüzde 4,8 daraldı.