Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Ocak'ta geriledi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ocak ayında önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

5.03.2026 16:22:050
Paylaş Tweet Paylaş
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Ocak'ta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar ocakta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,7 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 4,4 ile Estonya'da, yüzde 2,8 ile Letonya'da ve yüzde 2 ile Portekiz'de oldu. En fazla düşüş ise yüzde 3,5 ile Slovakya'da, yüzde 1,9 ile Slovenya'da ve yüzde 1,3 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

Ocakta, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 24,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 9,3 ile Litvanya'da ve yüzde 8,7 ile Estonya'da artarken, Slovakya'da yüzde 3,1 Slovenya'da yüzde 1,5 geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri 210,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 210,3 milyar dolar oldu

Çin 2026 yılı için yüzde 4,5 ila 5 büyüme hedefliyor

Çin 2026 yılı için yüzde 4,5 ila 5 büyüme hedefliyor

Yorum Yaz