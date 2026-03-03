Savur GYO halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 295 milyon 400 bin lot veren firma, Ana Pazar'da, 'SVGYO' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanıyor. Peki, Savur GYO kişi başına kaç lot verdi, halka arzına kaç kişi katıldı?

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci 26-27 Şubat ve 02 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı. Halka arz kapsamında satışa sunulan 295.400.000 TL nominal payın satışı gerçekleştirilirken, toplamda 2.164.644.929 TL nominal talep toplandı ve bu tutar halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,33 katına karşılık geldi.

Dağıtım tarafında ise 701.103 yurt içi bireysel, 187 yüksek talepte bulunacak yatırımcı, 128 yurt içi kurumsal ve 11 yurt dışı kurumsal olmak üzere toplam 701.429 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı; bu kapsamda bireysel yatırımcıya 168 lot civarında dağıtım gerçekleştirilmiş olundu.

KAP’a gönderilen açıklama şu şekildedir:

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Savur GYO") paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 26-27 Şubat ve 02 Mart 2026 tarihlerinde tamamlanmış, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 295.400.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek satış gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Savur GYO paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,64 katı 311.613.831 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 32,12 katı 948.714.860 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 8,62 katı 636.753.738 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,62 katı 267.562.500 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,33 katı 2.164.644.929 TL nominal talep toplanmıştır.

Savur GYO 1.075.256.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 295.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 701.103 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 187 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 128 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 701.429 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %25 olarak gerçekleşmiştir.