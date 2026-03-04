Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Gentaş Kimya, 2-3 Mart tarihlerinde talep topladı ve 124 milyon 845 bin lot dağıttı. 'GENKM' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Gentaş Kimya kişi başına kaç lot düştü ve halka arzına kaç kişi katıldı?

Gentaş Kimya’nın halka arzında “Borsa’da Satış–Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle 1 TL nominal pay için 11,00 TL fiyattan talep toplandı.

Şirket, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı. 'GENKM' borsa kodu ile yüzde 20.5'lik kısmını halka açacak.

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 84,0 milyon TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 40,85 milyon TL nominal pay olmak üzere toplam 124,85 milyon TL nominal payın tamamı satılırken, halka arzın toplam büyüklüğü 1.373.295.000 TL olarak gerçekleşti.

Firmanın halka arzına 805 bin 312 kişi katıldı. Kişi başına en az 155 lot verdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekildedir:

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 2 – 3 Mart 2026 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 11,00 TL’den talep toplanmıştır.



Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 84.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 40.845.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 124.845.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 1.373.295.000 TL olarak gerçekleşmiştir.



Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır.



Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 821.684 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,4 katına tekabül eden 175.440.789 adet nominal değerli paylar karşılığında 1.929.848.679 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 805.312 adet yatırımcıya 124.845.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.







