FAST'te limit 50 bin liraya yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini 50 bin liraya çıkardı. FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin işlem başı limiti güncellendi.

Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.