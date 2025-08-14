Fitch, Tüpraş’ın uzun vadeli kredi notunu değiştirmedi

Tüpraş, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından derecelendirildi.

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) bugün KAP'a (14 Ağustos) Fitch Rating kredi derecelendirme notunu duyurdu.

Tüpraş'tan KAP'a yapılan bildirimde "Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notunu "BB-", görünümü "Durağan" olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin rapor internet sitemizde açıklanacaktır" denildi.


