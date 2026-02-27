Galata Wind’den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Galata Wind, 2025 yılı sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Galata Wind’in 2025 yılında elde ettiği konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2,01 milyar TL; vergi öncesi kârı 1,36 milyar TL; hasılatı ise 2.94 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji üretimine odaklanan Galata Wind, hali hazırda Türkiye’nin en verimli bölgelerinde konumlanan üç rüzgâr ve iki güneş santralinden oluşan portföyü ve Mersin RES kapasite artışı ile Taşpınar Hibrit GES Projesi’nin tamamlanmasıyla 2025 yılı sonu itibarıyla 354,2 MW kurulu güce ulaştı. İklim koşulları ve devreye alınan ek kapasitelerin etkisiyle üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 8,7 oranında artarak, rüzgârda 826.845 MWh ve güneşte 54.092 MWh olmak üzere toplam 880.937 MWh oldu.

Galata Wind CEO’su Burak Kuyan sürdürülebilir enerjide küresel oyuncu olma hedefiyle 2025 yılında önemli yatırımları başarıyla hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi; “Büyüme stratejimizin önemli bir ayağını da yurt dışı yatırımlar oluşturuyor. 300 MW’lık yurt dışı yatırım hedefimiz çerçevesinde Almanya ve İtalya’da güneş enerjisi projeleri için çeşitli anlaşmalar imzaladık. Kesinleşen ve görüşmeleri devam eden projelerle birlikte Avrupa’daki portföyümüz, 72 MW güneş enerjisi (PV) ve 60 MW batarya enerji depolama sistemi (BESS) olmak üzere toplam 132 MW’a ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz elektrik üretimiyle, enerji arzına katkı sağlamanın yanı sıra karbon salımlarının azaltılmasına da destek oluyoruz. 2030 yılına kadar operasyonel net sıfır taahhüdümüz ve karbon ayak izi azaltım hedeflerimiz doğrultusunda yapılandırılan portföyümüz, yıllık yaklaşık 490.000 ton karbon salımını önlüyor.”

Galata Wind, operasyonel mükemmellik, teknoloji odaklı büyüme ve iklim hedefleriyle uyumlu stratejik yatırımları önceliklendirerek toplam kurulu kapasitesini kısa vadede 576,8 MW’a, orta vadede ise 1.000 MW’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek kapasite artışları, yenilenebilir enerji alanındaki yeni şirket satın alımları ve/veya proje geliştirmelere odaklanarak yatırım kriterlerimize uygun büyüme fırsatlarını titizlikle değerlendiriyor.

2026 yılı için öncelikleri; yatırım teslimatları ve seçici büyüme, esneklik ve operasyonel mükemmellik, finansal disiplin ile sürdürülebilirlik ve uyum altyapısı olmak üzere dört temel başlık altında topladıklarını belirten Kuyan şunları söyledi; “Proje seçiciliği, bağlantı uygunluğu ve depolama ile esneklik perspektifiyle sürdürdüğümüz operasyonlarımız kapsamında, önümüzdeki dönemde Alapınar RES’in kurulumu ile Şah RES ek kapasite artışına odaklanacağız. Ayrıca 2024 yılında 300 MW Depolamalı RES ve 110 MW Depolamalı GES olmak üzere toplam 410 MW’lık D-RES ve D-GES yatırımları için aldığımız ön lisanslarla şebeke istikrarını desteklemeyi, yenilenebilir üretimin piyasa entegrasyonunu güçlendirmeyi ve operasyonel esnekliğimizi artırmayı hedefliyoruz.”