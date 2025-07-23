Gayrimenkul Sertifikası nedir? Küçük birikimlerle borsadan alınıp satılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası projesini hayata geçiriyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nedir? Sistem naslı işliyor?Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlığın bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini uygulayacağı belirtildi. Açıklamaya göre etayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda Bakan Murat Kurum tarafından açıklanacak proje ile vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulacak. Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını duyuracak.

GAYRİMENKUL SERTİFASI NEDİR?

Emlak Konut yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İstanbul-Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlanıldığını ve SPK'ye resmi başvuruda bulunulduğunu belirtmişti. Bu gelişmeyle gündeme taşınan gayrimenkul sertifikaları, bir gayrimenkul projesinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ihraç edilen sermaye piyasası aracı olarak tanımlanıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

-AA muhabirinin SPK'nin konuyla ilgili hazırladığı videodan yaptığı derlemeye göre, gayrimenkul sertifikası son günlerin en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor.

-İnşa edilecek bir konut projesindeki her bir daire kendi içerisinde paylara bölünürken, yatırımcılar bütçeleri doğrultusunda bu paylardan istediği kadar alabilecek.

-Satın alınan her bir pay ise gayrimenkul sertifikası adı verilen bir belgeyle verilecek ve bu belge yatırımcının o projeden pay sahibi olduğunu kanıtlayacak.

-Bu sertifikalar büyük miktarlarda para biriktirmeden küçük yatırımlarla gayrimenkul projelerine ortak olma fırsatını sunacak.

-Yatırımcılar aynı zamanda birikimlerini kullanarak faiz ve kredi maliyetlerine katlanmadan konut sahibi olma yolunda adım atabilecek.

Toplanan fonlar bankalarda özel hesaplarda tutulacak

Gayrimenkul sertifikaları bir inşaat şirketinin SPK izniyle çıkarılacak, her sertifika bir dairenin belirli bir metrekaresini temsil edecek.

Bir daireye ait sertifikaların tamamını toplayan yatırımcı ise o dairenin sahibi olabilecek.

Yatırımcılarca toplanan tutarlar en başta yetkili kuruluşlar tarafından bloke edilecek, toplanan paranın yüzde 25'i projenin baş��nda inşaat şirketine aktarılacak. Ancak bu para sadece proje için harcanabilecek. Toplanan fonlar, proje ilerledikçe, inşaat şirketine peyderpey nakledilecek.

PROJE BİTİNCE İKİ SEÇENEK OLACAK

Proje tamamlandığında sertifika sahibi yatırımcılar için iki seçenek olacak.

"Asli edim" olarak ifade edilen ilk seçenekte yeterli sayıda sertifikası olan yatırımcılar o projedeki dairenin sahibi olabilecek.

"Tali edim" olarak adlandırılan diğer seçenekte ise bir daire almak için yeterli sayıda sertifikası bulunmayan veya daire almak istemeyen yatırımcılar sertifikaların oranına göre yatırımlarını nakit olarak geri alabilecek.

Sertifikalar belirli yeterliliği sağlayan şirketlerle TOKİ ve İller Bankası gibi kamu kurumlarınca ihraç edilebilecek. Fonlar bankalarda özel hesaplarda tutulacak, bağımsız denetçiler proje izleyip raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlayacak.

BORSA İSTANBUL'DAN ALINIP SATILABİLECEK

Gayrimenkul sertifikaları küçük birikimlerle bu piyasaya yatırım yapma imkanı sunacak, fiziksel bir mülkün aksine sertifikalar, projenin bitimini beklenmeden Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek. İhraççı şirket, projedeki ilerleme, benzer dairelerin satış fiyatları gibi bilgileri düzenli olarak KAP'ta açıklayacak.

Söz konusu sertifikalar ihraççının borçları nedeniyle haczedilemeyecek, sertifika fiyatları konut fiyatlarını yansıttığı için enflasyona karşı da koruma sağlayacak.

Projenin gecikme riskinin ortaya çıkması durumunda yatırımcılara gecikme şartı ödenecek. Projenin gerçekleşmemesi durumunda ise yatırımcılar, şirketten itfa bedeli ve gecikme faizi alabilecek.

TOKİ VE EMLAK KONUT SPK'YA BAŞVURMUŞTU



TOKİ ve Emlak Konut, SPK'ye Başakşehir'deki projeye ilişkin "gayrimenkul sertifikası" başvurusunda bulunmuştu.



Emlak Konut'tan yapılan açıklamada halka arz edilecek gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle büyük projelere ortak ve ev sahibi olunabileceğine, dilenirse yatırım yapılabileceğine, gayrimenkul sertifikası modelinin Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvenceyle birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkanı sunacağına işaret edilmişti. Açıklamada, "Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadesi kullanılmıştı.



Açıklamada, gayrimenkul yatırımının toplumun her kesimine ulaştırılmasının hedeflendiği, detaylarla ilgili bilgiye SPK onaylı İzahname sonrası Emlak Konut'un ve KAP'ın resmi internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmişti.







