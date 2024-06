Geleceğin ustaları beceri yarışması: Şampiyonlar belli oldu

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Mesleki Eğitim Merkezleri Büyük Beceri Yarışması'nda kazananlar açıklandı.

Sunuculuğunu Çağlar Can’ın yaptığı yarışmada “Bahçelievler Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi” birincilik ödülünü alırken, “Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ikinci, “Güngören Mesleki Eğitim Merkezi” üçüncü, “GOP Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezi” ise dördüncü oldu.

Kazananlar ve Ödüller; Yarışmada birinci olan Bahçelievler Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi'ne 30.000 TL, ikinci olan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 25.000 TL, üçüncü olan Güngören Mesleki Eğitim Merkezi'ne 15.000 TL ödül verildi. Ayrıca yarışmaya katılan diğer okullara teselli armağanı olarak 1.500 TL hediye edildi

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali; yarışmanın önemine değinerek, "Bu yarışma, öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcı zekâ gibi yeteneklerini pekiştirmeyi ve mesleki eğitimin sektörel alandaki tanınırlığını artırmayı amaçlamaktadır. Her iki yakada on beş okulun iki final yarışması da hem bizler için hem de geleceğin meslektaşlarımız olan öğrencilerimiz için heyecanlı geçti. Yarışmaya katılan tüm okullara teşekkür ediyorum. Geleceğin teknisyenlerinin mesleklerine adım atmalarında yanlarında olmak bizim için büyük bir onur. Mezun olduğunuzda ilk adresiniz İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odasıdır, mesleğimizi ileri taşıyacak olan gençlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Yarışmanın ödül törenine, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Yardımcısı Bahadır Gülbay, İSTESOB Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Kutlu, Madeni Eşya Federasyon Başkanı Cevher Kartal, Küçükköy Esnaf Odası Başkanı Erkan Kaya, İTO 64nolu Elektrik Ekipmanları Komite Başkanı Gülşah Uçar, İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bozali, İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkan Vekili Hayrettin Keskin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Eser Bal, Yiğit Ali Daltaban, Beycan Kayıkçı, Osman Şahin ve Gürsoy Kaya katıldı.

Yarışma boyunca etkinlik alanında stand açan firmalar, sektördeki yenilikleri tanıtma fırsatı buldular. Günsan Elektrik Genel Koordinatörü Ömer Coşkun, Saray Elektrik'ten Mehmet Uçar, Seldur Elektrik'ten Aykut Avcı ve Sevda Akçaoğlu, stantlarında elektronik ve tesisat alanındaki en son gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar.