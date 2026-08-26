Gözler ikinci çeyrek büyüme verisinde: Ekonomistlerin tahmini belli oldu

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesine ilişkin ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,80 büyümesini öngörüyor.

26.08.2026 16:12:320
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Gözler ikinci çeyrek büyüme verisinde: Ekonomistlerin tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,80 büyüyeceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50 ve en yüksek seviye yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2026'nın 1. çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü.

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