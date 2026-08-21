5 günlük işe giriş 15 dakikaya iniyor

İş dünyasında hız kazanan dijital dönüşüm ve insan-makine iş birliği, tüm sektörleri yeniden şekillendirirken insan kaynakları (İK) süreçlerini de köklü bir biçimde dönüştürüyor.

Şirketlerin rekabet gücünde belirleyici bir unsura dönüşen yeni nesil teknolojilerin kullanım oranı giderek artarken, yeni nesil teknolojilerin insan kaynaklarında kullanım oranı beklenen seviyenin altında seyrediyor. Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi'nin (APQC) 2025 araştırmasına göre İK ekipleri çalışma zamanlarının %60'ını idari ve rutin işlere harcarken, çalışanların yalnızca %20'si İK'nın şirket stratejisinde kritik bir rol oynadığını düşünüyor. 2026-2030 Ulusal Yapay Zekâ Eylem Planı'nın, yapay zekânın özel sektörde yaygınlaştırılmasını öncelikleri arasına alması, İK'da teknoloji kullanımını da stratejik bir gündem haline getiriyor.

İşe alımdan masa başına kopmayan tek akış

İşe alımın kurumun yetenekle kurduğu ilk bağ olduğunu, dijitalleşmenin ise teklif aşamasında yarıda kalmaması gerektiğini belirten BİS Çözüm Genel Müdür Yardımcısı ve Ortağı Gizem Güneşdoğdu şunları söyledi:

“İşe alım, kurumla yetenek arasındaki ilk temas ve doğru kişiyi bulmak her zaman işin kalbi. Plena Pro'da bu aşamayı yapay zekâ ile güçlendiriyoruz: İlan hazırlama, CV ayrıştırma ve skorlama, IVR ile sesli görüşme, video mülakat, vaka çalışması ve teklif tek bir akışta ilerliyor. Bizi asıl ayrıştıran ise sürecin teklifle bitmemesi: E-imza ile sözleşme, e-Devlet doğrulaması, adayın belgelerini telefonundan yüklemesi, tüm kontrollerin otomatik yapılması ve SGK işe giriş bildirimi aynı akışın devamında tamamlanıyor. Toplanan özlük verileri bordrodan izin yönetimine kadar tüm İK sistemlerini otomatik besliyor; kimse tek tek çalışan kaydı açmıyor, eksik belge takibini sistem kendisi yapıp adayı yönlendiriyor. Aday sabah teklifi kabul ediyor, öğleden önce özlük dosyası eksiksiz kurulmuş oluyor. İK'da dijitalleşme yormamalı, aksine teknolojinin geldiği bu noktada, ekiplere konfor sunmalı ve riski azaltmalı.”

5 günlük hazırlık 15 dakikaya, hata riski sıfıra yakın

Plena Pro verileri, uçtan uca akışın somut karşılığını ortaya koyuyor. Yapay zekâ destekli altyapıyla ilan hazırlama süresi 5 dakikanın altına inerken, aday değerlendirme ve kısa liste oluşturma 5 günden 1-2 saate düşüyor. İşe giriş hazırlıkları 3-5 iş gününden 15 dakikanın altına iniyor; evrak tamamlama oranı daha ilk günden %95'in üzerine çıkıyor. Mobil ve self-servis çözümlerle rutin talepler %40'a varan oranda azalıyor ve İK profesyoneli başına ayda ortalama 8-10 saatlik bir odaklanma alanı açılıyor. Bu saat kazanımı ayrıca pozisyon başına 6-7 gün kazanım sağlıyor.”

Güneşdoğdu, kazanımın yalnızca hız olmadığının altını çizdi: “Manuel süreçte eksik belge, hatalı veri girişi ya da geciken SGK bildirimi hem idari yaptırım hem de itibar riski demek. Otomatik kontroller ve entegrasyonlar bu riski sıfıra yaklaştırıyor. Üstelik süreç uçtan uca KVKK'ya uyumlu ilerliyor: Süreçten vazgeçen adayların ve işten ayrılan çalışanların verileri, saklama süreleri gözetilerek hızlı ve güvenli biçimde imha ediliyor. Şirket hem hız kazanıyor hem de kişisel veri tarafında denetime hazır hale geliyor. İK ekipleri de operasyonel yükten sıyrılıp kurum kültürüne, yeteneği elde tutmaya ve çalışan esenliğine odaklanabiliyor.”

Yoğun işe alım dönemlerinde fark katlanıyor

Uçtan uca dijital akışın en çarpıcı etkisi, işe alımın kesintisiz ve yüksek hacimli olduğu sektörlerde görülüyor. Perakendeden lojistiğe, çağrı merkezinden hizmet sektörüne; sezon açılışlarında, bayram ve kampanya dönemlerinde aynı anda yüzlerce pozisyon için alım yapan ve yüksek çalışan sirkülasyonunu yöneten kurumlar için hız, doğrudan iş sonucuna dönüşüyor. Boş kalan her pozisyonun, müşterisine dokunamayan bir hizmet noktası olduğunu belirten Güneşdoğdu: “IVR ile yüzlerce adayla sesli görüşme aynı gün tamamlanıyor, video mülakatlar adayın kendine uygun olduğu saatte ilerliyor, teklif ve evrak süreci telefondan bitiyor. Adaylar günlerce yanıt beklemiyor; işe başlayan çalışan da ilk gününü evrak peşinde koşarak değil, işini ve ekibini tanıyarak geçiriyor. Aynı İK ekibi ek kadro olmadan 3 kata kadar daha fazla adayı yönetebiliyor, işbaşı süresi günlerden saatlere iniyor”.

Ayrıca Güneşdoğdu, yoğun dönemlerde bunun kurumlar için ciddi bir iş gücü tasarrufu, adaylar içinse hızlı ve çalışan odaklı bir işe başlangıç deneyimi anlamına geldiğini vurguladı.