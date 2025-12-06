Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (1-5 Aralık)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram fiyatı yüzde 1,21, avro/TL yüzde 0,71 ve dolar/TL yüzde 0,07 değer kazandı.

6.12.2025 00:46:130
Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (1-5 Aralık)

BIST 100 endeksi, en düşük 10.870,07 puanı ve en yüksek 11.201,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1 üzerinde, 11.007,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 5 bin 788 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 579 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,21 artarak 9 bin 695 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 artarak 42,5150 liraya, avro ise yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,21, emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,77 ile "fon sepeti" fonları oldu.

