Hazine, gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının ihale programına göre, 15 Şubat Pazartesi günü 17 Kasım 2027 itfalı, 7 yıl(2.464 Gün) vadeli değişken faizli tahvil ile 13 Kasım 2030 itfalı, 10 yıl (3.556) gün vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek.

Hazine 16 Şubat Salı günü 9 Kasım 2022 itfalı, 2 yıl (630 Gün) vadeli ve 1 Ekim 2025 itfalı, 5 yıl (1.687 Gün) vadeli sabit kuponlu tahviller için yeniden ihaleye çıkacak.

İki günde gerçekleştirilecek 4 ihale de 6 ayda bir kupon ödemeli olurken, valörleri 17 Şubat 2021 olarak belirlendi.