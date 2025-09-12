Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da yerini almaya hazırlanıyor

Hepsiburada, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'a katılarak yapay zeka temelli teknolojilerini ve fırsat eşitliği vizyonunu tanıtacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret markası Hepsiburada, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul'da yer alacak.

Açıklamaya göre şirket festivaldeki standında "Yapay Zeka Destekli Akıllı Alışveriş Asistanı", "Üzerinde Gör" gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak.

Kadın girişimciler için geliştirilen "Yol Arkadaşın Burada" projesi de organizasyon kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak.

Hepsiburada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde 6-7 Eylül'de düzenlenen Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu'nda belirlenen finalistlere ödülleri, TEKNOFEST sırasında takdim edilecek.

Lojistik ve son kilometre teslimatında kritik önem taşıyan adres çözümleme alanında yenilikçi modellerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmada, birinci takıma 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye ise 90 bin lira ödülün yanı sıra hediye çekleri verilecek.