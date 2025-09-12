Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 17'ye indirdi.

12.09.2025 15:10:270
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut fiyat artışının sürdürülebilir göstergelerin önemli ölçüde değişmediği, yıllık bazda yüzde 4'ün üzerinde seyrettiği belirtildi.

Ekonominin dengeli bir büyüme trendine girmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Kredi büyümesi son aylarda yoğunlaşmıştır. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Enflasyonu 2026 yılındaki hedefe yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 17'ye indirmeye karar verdi." değerlendirmesi paylaşıldı.

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve enflasyon beklentilerinin dinamiklerine bağlı olarak alınacağına aktarılan açıklamada, mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2025 yılında yüzde 6-7'ye düşeceği, 2026'da yüzde 4'e gerileyeceği ifade edildi.

- Rusya Merkez Bankasının enflasyonla mücadelesi

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.

Banka, son olarak 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, ardından temmuzda 18'e indirmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 9,5 seviyesindeyken banka bu oranı 4'e düşürmeyi hedefliyor.

