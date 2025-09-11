Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme (11 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan üç şirket için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

11.09.2025 10:35:110
Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme (11 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) ve Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) paylarının fiyatlarında, sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR)

  • %169,96106 Kar Payından Bedelsiz
  • %297,41482 İç Kaynaklardan Bedelsiz
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 20,445 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)

  • %83,06711 Kar Payından Bedelsiz
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 25,674 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)

  • %42,85714 Kar Payından Bedelsiz
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,862 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

