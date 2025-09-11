Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

11.09.2025 15:30:300
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 Eylül 2025 tarihli toplantısında mevduat faiz oranını %2,00, refinansman faiz oranını ise %2,15 seviyesinde sabit tuttu. Karar, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun orta vadede %2 hedefinde istikrarlı hale gelmesini sağlamaya kararlı olunduğu vurgulandı. ECB, belli bir faiz patikasına önceden bağlı kalmadığını ve faiz kararlarını, enflasyon görünümü ile çevresel risklerin değerlendirilmesi temelinde alacağını yineledi.

