Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 Eylül 2025 tarihli toplantısında mevduat faiz oranını %2,00, refinansman faiz oranını ise %2,15 seviyesinde sabit tuttu. Karar, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun orta vadede %2 hedefinde istikrarlı hale gelmesini sağlamaya kararlı olunduğu vurgulandı. ECB, belli bir faiz patikasına önceden bağlı kalmadığını ve faiz kararlarını, enflasyon görünümü ile çevresel risklerin değerlendirilmesi temelinde alacağını yineledi.