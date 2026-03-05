Her 10 ofis çalışanından 4’ü kariyerinde yeni bir sayfa açıyor

Dijitalleşmeyle birlikte iş dünyasında meslekler hızla dönüşürken, çalışma hayatına dair köklü alışkanlıklar da yeniden şekilleniyor. Eskiden uzun yıllar boyunca tek bir sektörde uzmanlaşmak bir istikrar göstergesi olarak görülürken, günümüz iş gücünde bu anlayış yerini çok yönlü deneyim arayışına bırakıyor.

Artık profesyonellerden sadece mevcut rollerine odaklanmaları değil sürekli yeni beceriler edinmeleri ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri bekleniyor. Disiplinler arası yetkinlikler ve farklı sektörlerde kazanılan deneyimler, kariyer yolculuğunda en değerli unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu dönüşüm özellikle genç profesyonellerin kariyer algısında belirgin biçimde görülüyor. Artık başarı yalnızca unvan ya da maaş artışıyla değil, anlamlı projelerde yer almak, sürekli öğrenmek ve farklı alanlarda değer üretebilmekle tanımlanıyor.

Bu doğrultuda bireyler, kariyerlerini daha bilinçli planlamaya, güçlü yönlerini keşfetmeye ve uzun vadeli hedeflerini yeniden değerlendirmeye yöneliyor. İş dünyasındaki hızlı gelişmeler karşısında ayakta kalmak isteyen herkes için anahtar kavram ise değişime uyum sağlamak ve öğrenmeyi bir alışkanlık haline getirmek oluyor. Bu kapsamda yaşanan hızlı değişim sürecine uyum sağlamak isteyen profesyoneller için Kariyer Geçiş Koçu ve yazar Azer Karabıyık’ın kaleminden Ceres Yayınları etiketli kitap "CEO Gibi Düşün" profesyonellerin belirsiz dönemlerde ihtiyaç duyduğu stratejik bir yol haritası sunuyor.

Doğru Yönetilen Kariyer Eşikleri Profesyonelleri Dönüştürüyor

Kariyer geçişlerinin çoğu zaman sadece iş değiştirmek olmadığını belirten Yazar Azer Karabıyık, “Bu değişimler kimliğimizi yeniden tanımladığımız içsel yolculuklardır. Geçişler geçicidir ama doğru yaşanırsa dönüştürücüdür. Profesyonellerin bu belirsiz dönemde en büyük ihtiyacı, stratejik bir yol haritasına sahip olmaktır. 3C Kariyer Geçiş Modeli ile önce gerçekle dürüstçe yüzleşmeyi (Confront), ardından perspektiflerini büyüterek yeni bağlar kurmayı (Connect) ve son olarak korkularına rağmen cesaretle aksiyona geçmeyi (Commit) öğrenirler. Bir lider önce kendi duygularıyla yüzleşmeden başkalarınınkini yönetemez. İnsan neden yaşadığını fark ettiği an hayata ikinci kez gelir.Bu farkındalıkla kişi sadece işinin değil, kendi hayatının da CEO’su olur” dedi.

“En Derin Öğrenmeler Dönüm Noktalarında Başlar”



Olayları okuyuculara çıkarımlar yaparak aktaran Yazar Karabıyık sözlerine şöyle devam etti: “Dünyaya iki kez geliriz. İlki, dünyaya geldiğimiz gün. İkincisi ise neden yaşadığımızı fark ettiğimiz an. Bu farkındalık, aslında hayatımızın CEO’su olma yolundaki ilk büyük adımdır. Çoğu zaman konfor alanımızdan çıkmaya zorlandığımızda, bir eşikten geçerken bu ikinci doğumu yaşarız. Çünkü insan en derin öğrenmelerini tam da bu geçiş anlarında edinir.”