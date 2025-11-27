İdeal Data Haber, enflasyon anketi sonuçlandı

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisinde aylık medyan tahmin yüzde 1,25, ortalama tahmin ise yüzde 1,29 artış yönünde oldu. Aylık TÜFE beklentilerinde en yüksek oran yüzde 1,70, en düşük artış oran ise yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

İdeal Data Haber'in 19 kurum/ekonomist ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, kasım ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 31,60, ortalama tahmin yüzde 31,76 artış yönünde gerçekleşti. Yıllık tahminlerde en yüksek ve en düşük oranlar sırasıyla yüzde 33,17 ve yüzde 31,20 oldu.

2025 yıl sonu enflasyon verisi için medyan beklenti yüzde 32,00, ortalama beklenti yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Ankette; QNB Bank, Oyak Yatırım, Pariterium Danışmanlık, ICBC Yatırım, ING Global, Citi Research, İnfo Yatırım, Trive Yatırım, Tacirler Yatırım, Ata Yatırım, Marbaş Menkul, HSBC Global, İş Yatırım, IKON Menkul, İş Portföy, Yatırım Finansman, Global Menkul, Garanti BBVA ve Gedik Yatırım beklentileri yer aldı.

- 2026 beklentileri

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu medyan enflasyon tahmini ise yüzde 23,00 oldu. 2026 yıl sonuna ilişkin olarak 14 ekonomist tahmininin yer aldığı ankette ortalama tahmin yüzde 23,07 olurken, en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 28,00 ve yüzde 20,00 olarak gerçekleşti.