Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalarak 180 milyar 631 milyon dolar oldu.

27.11.2025 15:16:390
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 21 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolar azalışla 76 milyar 239 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Kasım'da 80 milyar 43 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 997 milyon dolar düşüşle 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalışla 187 milyar 432 milyon dolardan, 180 milyar 631 milyon dolara indi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar gelecek hafta Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar gelecek hafta Powell'ın açıklamalarına odaklandı

"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (24-28 Kasım)

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (24-28 Kasım)

Dördüncü Dalga Kapıda

Dördüncü Dalga Kapıda

Almanya'da işsiz sayısı yıl başında 3 milyonu bulacak

Almanya'da işsiz sayısı yıl başında 3 milyonu bulacak

Yorum Yaz