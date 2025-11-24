İhracat talep endeksi aylık bazda artış gösterdi

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ekim ayı sonuçları paylaşıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün ekim ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 101,2 puan olarak gerçekleşti.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,9 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 100,4 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti. Ekim ayında, işsizlik ve sanayi üretimindeki gerilemelere karşın, enflasyon, iş güveni ve tüketici güveni göstergelerindeki kısmi iyileşmeler talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış göstererek 101,2 oldu. Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalma ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkması, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.