"İhracatta 500 milyar dolara ulaşmak elimizde"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Turquality, Türkiye'nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı. Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında, 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde" dedi.

Türkiye'nin markalaşma vizyonuna yön veren politika araçlarının, sektör temsilcilerinin ve uluslararası rekabet gücünün en güçlü unsurlarının bir araya geldiği Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Marka ve Turquality programının oluşturduğu güçlü ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik, markalaşma, inovasyon, kurumsal gelişim, hizmet ve mal ihracatında rekabetçilik gibi başlıklarda derinlikli perspektif sundu. Etkinlikte, Türkiye'nin küresel marka kapasitesini geliştirmeye yönelik görüşlerin paylaşılması ve yeni işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlanması hedefleniyor.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 23 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, eğitimden sağlığa, ticaretten ulaştırmaya, enerjiden çevreye, tarımdan sanayiye, hizmetlerden savunma alanına varıncaya kadar çok büyük aşamaların kaydedildiğine dikkati çekti.

İstikrarın bulunmadığı yerde huzurun, performans ve başarının da olmadığını ifade eden Bolat, "İstikrar sağlandıktan sonra doğru adımlarla yenilikler, reformlar, modernleşme, dışa açılma, ekonomi pastasını büyütme hamleleri başarıldığı zaman hem toplam gelir büyüyor hem de kişi başına gelir büyüyebiliyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin ihracat yolculuğu yükselmeye devam ediyor"

Ömer Bolat, Türkiye olmadan uluslararası platformlarda bölgesel ve küresel konuların çözümü noktasında büyük bir eksiklik bulunduğunu söyledi.

Turquality'nin, Türkiye'nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı olduğunu belirten Bolat, "Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında, 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030'a kadar olan sürede onu da başaracağız" dedi.

Bolat, Türkiye'nin ihracat yolculuğunun yükselmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kumbarada küçük küçük tasarruf biriktirir gibi her ay ihracatımıza az da olsa çok da olsa ilaveler yaparak yıl sonunda ihracat rakamlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi ve halkımızı daha müreffeh, daha refah içinde, daha gelişmiş yarınlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yıllıklandırılmış olarak 270,6 milyar doları aştık mal ihracatında, kasım sonu itibarıyla 122,5 milyar dolar hizmet ihracatına ulaştık. Aralık sonunda 395 milyar doları görmek nasip olacak diye canla başla çalışıyoruz."

"Türkiye, büyümede 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmış durumda"

Bakan Bolat, büyümede Türkiye'nin 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmış durumda olduğunu anlatarak, "19,5 milyon istihdamdan devraldığımız Türkiye'yi 32 milyon 750 bin istihdama yükselttik ekim ayı verileri itibarıyla." açıklamasını yaptı.

Bu yıl 11 ayın 9'unda mal ihracatıyla aylık artışların başarıldığını belirten Bolat, "Zaman zaman rekorlar kırıyoruz. Son 32 ayda görevde olduğumuz sürede 17 ayında mal ihracat rekorları kırıldı." ifadelerini kullandı.

Bolat, yeni ülkelerin ve yeni rakiplerin ortaya çıktığına işaret ederek, "Meydan okumalar, sınamalar devam ediyor. Rekabet gücümüzü devam ettirmek, yeni rakiplerle maliyetler noktasında rekabet edebilmek, kalite noktasında rekabet edebilmek, mevcut pazarlarımızı korumak ve daha geliştirmek ama yeni pazarlar bulmak noktasında çalışıyoruz." diye konuştu.

"Turquality, 20 yılda çok başarılı oldu"

Ömer Bolat, Afrika stratejisi, Asya atağı, Kuzey Amerika atağı, Güney Amerika programı, İslam ülkeleri ile ticareti geliştirme stratejisi ve uzak ülkeler stratejisi gibi programların uygulanmasına devam edildiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak bütçelerinin yüzde 60'ını direkt ihracatçılara destek olarak kullandıklarını dile getiren Bolat, "Bu yıl 33 milyar liralık bir destek paketini ihracatçılarımıza kanalize ettik" dedi.

Bolat, rekabetçi, beğenilen, tercih edilen bir ürüne sahip olunabilmesi için tüketicinin istek ve beğenilerini karşılayan bir ürünün olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rakiplerinizden daha iyi bir ürün üretmeniz gerekiyor ve fiyatınızın da makul olması, rekabetçi olması gerekiyor. Bunun yanında katma değeri artırabilmek ve ürününüzün daha rekabetçi olabilmesi, marka değerinin olması gerekiyor. İnovasyon katkısının olması gerekiyor. Teknolojik düzeyinin yükselmesi gerekiyor. Turquality, bilinirlik, farkındalık, katma değeri ve kaliteyi yükseltme aracı olarak ortaya çıktı ve 20 yılda çok başarılı oldu."