İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 27 arttı

Indicata pazar verilerine göre mayısta tüm segmentlerde ortalamada yüzde 27 fiyat artışı olduğu. En çok artış B ve C segmentlerinde gerçekleşti.

Indicata’nın 2'inci el online araç pazar analizine göre, mayıs ayında fiyatlar yüzde 27 arttı. Autorola Türkiye açıklamasında, Autorola Genel Müdür Yardımcısı Aslı Göker, Autorola’nın yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerinin birleşiminden oluşan 2'inci el araç fiyatlama ve pazar analizi yazılımı Indicata ile mayıs ayında ilana çıkan 323 bin 780 adet aracın günlük olarak fiyat trendini takip ederek hazırladıkları tüm Türkiye pazarını kapsayan fiyat trendi analizini paylaştı.

2'inci el pazarında 2022 yılının ilk 3 ayında durgun bir pazar yaşandığını belirten Göker, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında satışların yüzde 14 seviyelerinde gerilediğini gördükleri bu dönemde araç fiyatlarında da çok büyük bir değişim yaşanmadığını anımsattı.

Göker, nisan ayı itibarıyla hareketliliğin artmasının araç fiyatlarına da yüzde 4 civarında bir artış olarak yansıdığını anımsatarak, "Mayıs ayına gelindiğinde Türkiye toplam pazarında satışların yüzde 98’ini gerçekleştiren 32 markanın 260 modeline ait 2 bin 600 varyantının analizinde, tüm segmentlerde ortalamada yüzde 27 fiyat artışının olduğunu, en çok artışın B ve C segmentlerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye toplam 2'inci el satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştiren ilk 10 markanın mayıs ayında gerçekleşen ortalama fiyat artışları ele alındığında, Mercedes ve Peugeot modellerinde yüzde 28, VW, Renault ve Hyundai modellerinde yüzde 27, Opel ve Toyota modellerinde yüzde 26, Fiat ve Ford modellerinde yüzde 25, BMW modellerinde yüzde 24 artış görüldüğünü hatırlatan Aslı Göker, haziran ayının ortalarına doğru Indicata’nın her ay sektörle paylaştığı detaylı pazar analiz raporunu yayınlayacaklarını, bu raporda çok daha kapsamlı analizler paylaştıklarını ve Indicata’nın pazar raporuna kurumsal web sitesinden ve Otomotiv Distribütörleri Derneği web sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.