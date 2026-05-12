Influencer Marketing pazarı 19 kat büyüdü

Influencer marketing pazarı son 10 yılda 19 kat büyüdü. 2015 yılında 1,7 milyar dolar olan pazarın hacmi 2025 yılında 32,55 milyar dolara ulaştı.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Shark Platform Reserach’e göre 2030 yılına kadar da influencer marketing pazarının 97,55 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Gelinen noktada influencer marketing artık yalnızca sosyal medya kampanyalarının bir parçası olarak görülmüyor. İçerik ekonomisi etrafında şekillenen yeni yapı, reklam ve medya dünyasında güç dengelerini yeniden şekillendirmeye başladı. Dijifabrik Agency Yönetici Ortağı Ahmet Beliktay da influencer marketingin son yıllarda markaların tüketiciyle iletişim kurma biçimini kökten değiştirdiğini belirtiyor.

Takipçi sayısından çok güvenin, samimiyetin ve topluluk etkisinin öne çıktığı bu yeni dönemde markalar artık yalnızca görünür olmayı değil gerçek etki yaratmayı hedeflediğini belirten Beliktay, ile influencer marketing ekosistemindeki bu dönüşümü ve creator ekonomisinin yükselişini konuştuk:



Influencer marketing son birkaç yılda pazarlama dünyasında nasıl bir dönüşüm yarattı?



Eskiden ne izleyeceğimize ne giyeceğimize ya da ne satın alacağımıza daha çok markaların anlattıklarıyla karar veriyorduk. Bugün ise kararlarımızı çoğu zaman sosyal medyada

gördüğümüz gerçek deneyimler ve öneriler şekillendiriyor. Influencer marketing’in yarattığı en

büyük dönüşüm de tam olarak burada başladı. Artık insanlar ihtişamlı ve kusursuz reklamlar yerine kendine yakın hissettiği kişilere. deneyimlere güveniyor. Bu da pazarlamayı daha hızlı, daha samimi ve kültürle iç içe bir yapıya dönüştürdü. Çünkü bugün bir ürün kadar, onu kimin ve nasıl anlattığı da önemli hale geldi.



Bugün geldiği noktayı nasıl tanımlarsınız?



Takipçi sayısı ve erişim hala önemli. Ancak bugün markalar yalnızca görünürlüğe değil içeriklerin yarattığı gerçek etkiye de bakıyor. Yorum dili, kaydetme oranları ve topluluk davranışları artık çok daha belirleyici. Bu yüzden influencer marketing bugün daha hızlı düşünen, kültürü daha yakından okuyan ve insan davranışlarını daha iyi analiz eden bir yapıya dönüştü. Zaten bugün fark yaratan influencerlara baktığımızda, insanların da bu ayrımı çok net hissettiğini görüyoruz.



Pazarın dünyada ve Türkiye’de ulaştığı hacim nedir?



Influencer marketing artık küçük bir dijital trend değil. Dünyada sektörün büyüklüğü 32,55 milyar dolara ulaştı. 2015 yılında bu rakam 1,7 milyar dolardı. Yani artık birçok global marka için influencer iş birlikleri, klasik reklam kampanyaları kadar büyük bir yatırım alanı haline geldi. Türkiye’de de sektör çok hızlı büyüyor. Elimizde çok güncel bir veri yok ancak sadece 2024 yılında bu rakamın 7 milyar TL’ye yakın olduğunu biliyoruz. Dijital yatırımların toplam medya yatırımları içindeki payı yüzde 70’i aştı. Aynı şekilde çeşitli raporlara göre de sosyal medya reklamları dijital yatırımların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Bu Türkiye’de sektörün globalde olduğu gibi markaların ana iletişim bütçesinden önemli bir pay aldığını gösteriyor. Ama bence asıl değişim rakamların arkasındaki davranışta. Eskiden insanlar bir ürünü reklamlarda görüp merak ederdi, bugün çoğu kişi satın almadan önce sosyal medyada gerçek bir deneyim arıyor. Bir kafeye gitmeden önce videosunu izliyor, bir ürünü almadan önce yorumları okuyor, bir oteli bile artık influencer içeriklerinden keşfediyor. Bu yüzden influencer marketing’in büyümesi aslında sadece dijitalin büyümesi değil insanların karar verme biçiminin değişmesiyle ilgili.



Önümüzdeki birkaç yılda bu rakamın dünyada ve Türkiye’de nereye ulaşması bekleniyor?



Önümüzdeki birkaç yılda influencer marketing sektörünün hem dünyada hem de Türkiye’de büyümeye devam edeceği çok net. Globalde bugün 30 milyar doların üzerine çıkan pazarın,

Shark Platform Reserach’e göre 2030 yılına kadar 97,55 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Buna paralel olarak Türkiye’de de hızlı bir büyüme bekliyoruz.



Pazarlama bütçelerinden alınan payda nasıl bir değişim oluyor? Önümüzdeki birkaç yılda bu payın nereye ulaşacağı öngörülüyor?



Bundan birkaç yıl önce influencer marketing, markaların iletişim planlarında daha çok “ekstra dijital iş” olarak konumlanıyordu. Toplam pazarlama bütçelerinde ayrılan pay çoğu marka için yüzde 5’ler seviyesindeydi. Bugün, özellikle dijital odaklı markalarda bu oran yüzde 20’lere, hatta bazı kategorilerde çok daha yukarıya çıkıyor. Özellikle moda, güzellik, teknoloji, yeme-içme ve e-ticaret tarafında influencer marketing kampanyanın doğrudan merkezinde yer alan bir yapı. Önümüzdeki birkaç yılda da bu pay daha da büyüyecek.



Markalar özellikle hangi noktada hangi ihtiyaçta en etkin şekilde kullanıyor geri dönüş alıyorlar?



Örneğin yeni bir ürün lansmanında hızlı görünürlük sağlamak, bir markayı genç kitleyle daha doğal buluşturmak, yeni bir kategoriyi anlatmak ya da kısa sürede sosyal medyada konuşulurluk yaratmak tarafında influencer marketing çok güçlü çalışıyor. İnsanlar bir ürünü reklamda görmekten çok, gerçekten kullanılırken görmeye tepki veriyor. Bir kahvenin sabah rutinine dahil olması, bir teknolojik ürünün günlük hayatta nasıl kolaylık sağladığının gösterilmesi ya da bir kozmetik ürününün gerçek sonuçlarının paylaşılması çok daha güçlü bir etki yaratıyor.



Yapay zeka destekli içerik üretimi ve “AI influencer”lar bu ekosistemi nasıl etkileyecek?



Yapay zeka destekli içerik üretimi influencer marketing tarafını inanılmaz hızlandıracak. Çünkü bugün artık içerik üretiminde fikir geliştirmeden kurguya, görsel üretimden veri analizine

kadar birçok süreç AI ile çok daha hızlı ilerliyor. Bu da üreticilerin daha fazla içerik üretmesini, markaların ise daha hızlı aksiyon almasını sağlıyor. AI influencer tarafıysa daha farklı.

Burada insanlar ilk etapta teknolojiye ilgi duyuyor ama uzun vadede yine duygu ve bağ tarafı belirleyici olacak. Çünkü insanlar mükemmel görünen bir karakterden çok, gerçek bir hikayeye

bağlanıyor. O yüzden AI influencer’lar büyüyecek ama tamamen insan etkisinin yerini almayacak.



“MİKRO VE NANO INFLUENCER’LAR GÜÇ KAZANDI”



Son dönemde insanların influencer’lara bakışının ciddi şekilde değiştiğini görüyoruz. Eskiden yüksek takipçi sayısı tek başına güçlü bir etki yaratıyordu ama bugün insanlar çok daha seçici. Özellikle sürekli sponsorlu içerik paylaşan, herkese aynı şeyi anlatan ve takipçisiyle gerçek bağ

kurmayan büyük hesaplarda bir güven kaybı oluştu. Çünkü insanlar bir noktadan sonra o içeriklerin içindeki samimiyeti sorgulamaya başlıyor. Diğer tarafta ise mikro ve nano influencer’ların daha fazla güç kazandığını görüyoruz. Çünkü insanlar kendine daha yakın hissettiği, gerçekten kendi hayatından bir şey paylaşan hesaplarla daha kolay bağ kuruyor. Mesela bazen 20 bin takipçili bir içerik üreticisinin yarattığı etki, milyonluk bir hesabın yarattığı etkiden çok daha güçlü olabiliyor. Çünkü orada insanlar kendilerine daha yakın bir hayat görüyor. Özellikle TikTok’la birlikte bu değişim çok hızlandı. Daha doğal, daha filtresiz ve gerçekten “gerçek” hissi veren içerikler bugün çok daha fazla karşılık buluyor.



“SEKTÖR İNTERAKTİF VE TOPLULUK MERKEZLİ BİR YAPIYA EVRİLİYOR”



Influencer marketing’in önümüzdeki dönemde daha profesyonel ama aynı zamanda daha topluluk odaklı bir yapıya evrilmesi bekleniyor. Sektör büyüdükçe kullanıcılar da içeriklere karşı daha bilinçli hale geliyor. Artık yalnızca görünür olmak yeterli kalmıyor; bir fikri, tarzı ve topluluğu olan creator’lar öne çıkıyor. Bu dönüşümle birlikte creator economy ile influencer marketing arasındaki çizgi de giderek silikleşiyor. Creator’lar artık yalnızca marka iş birlikleri yapan içerik üreticileri olarak görülmüyor; kendi markasını çıkaran, ürün geliştiren, etkinlik düzenleyen ve doğrudan medya gücü oluşturan yapılara dönüşüyor. Öte yandan kullanıcı davranışları da değişiyor. İnsanlar dahil olmak ve etkileşim kurmak istiyor. Bu nedenle sektör daha interaktif ve topluluk merkezli bir yapıya evriliyor.