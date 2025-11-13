İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

İngiltere ekonomisi kısmen otomobil üreticisi Jaguar Land Rover'a yapılan siber saldırı nedeniyle yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre beklenenden daha zayıf büyüme kaydetti.

Buna göre, ülke ekonomisi söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyen İngiliz ekonomisinin, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyümesi yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyüme yüzde 0,2 oldu. İnşaat sektörü yüzde 0,1 büyürken, imalat sektörü yüzde 0,5 daraldı.

İngiltere ekonomisinde yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme, yıllık bazda da yüzde 1,3 olarak belirlendi.

Ekonomi eylülde aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü

Yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha zayıf büyümenin bir nedeni, eylülde motorlu taşıt üretimindeki düşüş olarak gösterildi. Eylülde bu üretimde, Kovid-19 salgınının başladığı Nisan 2020'den bu yana en keskin düşüş olan yüzde 28,6'lık düşüş görüldü.

ONS'nin açıklamasında, İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğunun (SMMT) "bir siber saldırı olayının büyük bir üreticinin üretimini aksattığı" yönündeki raporuna atıfta bulunuldu.

Hindistan merkezli Tata Motors şirketine ait lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), İngiltere'deki ağustosta meydana gelen siber saldırının ardından üretimi yaklaşık 6 hafta boyunca durdurmak zorunda kalmıştı. JLR, ekim başında üretimi yeniden artırmaya başladı. Bu siber saldırının İngiliz ekonomisine tahmini 1,9 milyar sterlin zarar verdiği belirtiliyor.

