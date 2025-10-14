Euro Bölgesi'nde ekonomik güven geriledi

Ekim ayı ZEW ekonomik güven endeksi verileri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ekonomik beklentilerin zayıfladığına işaret etti.

Ekim ayı ZEW ekonomik güven endeksi verileri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ekonomik beklentilerin zayıfladığına işaret etti.

Euro Bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Eylül'de 26,1 olan endeks, Ekim'de 22,7 seviyesine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların bölge ekonomisine yönelik iyimserliğinin azaldığını gösteriyor.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da ise mevcut ekonomik durum algısı kötüleşmeye devam etti. Almanya'da ZEW cari koşullar endeksi, Ekim ayında beklentilerin altında kalarak -80,0 seviyesine indi. (Beklenti -74,8 iken, önceki ay -76,4 olarak gerçekleşmişti.) Bu sonuç, Alman ekonomisindeki mevcut durumun yatırımcılar tarafından daha olumsuz değerlendirildiğini ortaya koydu.

