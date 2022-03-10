İnşaat maliyet endeksi açıklandı: Ocakta artış ne kadar oldu?

İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,24, yıllık yüzde 79,91 artış kaydetti.

10.03.2022 10:48:000
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İnşaat maliyet endeksi açıklandı: Ocakta artış ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,24, yıllık bazda yüzde 79,91 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 10,12, işçilik endeksi yüzde 33,83 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,78 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,20, işçilik endeksi yüzde 34,67 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 95,54, işçilik endeksi yüzde 41,09 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 16,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,22 yükseldi. Aralık 2021'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 13,11, işçilik endeksi yüzde 30,75 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi ocakta yüzde 106,92, işçilik endeksi yüzde 40,74 artış olarak kayıtlara geçti.

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