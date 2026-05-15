İnşaat üretim endeksi Mart'ta yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı

İnşaat üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 1,2 azalış gösterdi.

15.05.2026 11:05:030
Paylaş Tweet Paylaş
İnşaat üretim endeksi Mart'ta yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta yıllık bazda yüzde 1,2 azalış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 3,6 azalırken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,9 arttı.

İnşaat üretim endeksi, martta aylık bazda ise yüzde 4,5 azaldı.

Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 5,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,4 azalış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yerli ayçiçeği tohumu pazar payını yüzde 15'e çıkardı

Yerli ayçiçeği tohumu pazar payını yüzde 15'e çıkardı

Yabancı yatırımcıya vergi avantajı, hukukçuya göre yeterli mi?

Yabancı yatırımcıya vergi avantajı, hukukçuya göre yeterli mi?

Ücretli çalışan sayısı Mart'ta yıllık yüzde 1,8 arttı

Ücretli çalışan sayısı Mart'ta yıllık yüzde 1,8 arttı

Yorum Yaz