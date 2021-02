Intenseye’e 4 milyon dolarlık melek yatırım desteği

2018 yılından beri New York ve İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Intenseye, satış, pazarlama ve AR-GE alanlarında operasyonlarını genişletmek için Point Nine ve Air Street Capital’in ortaklığında gerçekleşen tohum yatırım turunda, 4 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Yatırım turuna, Zehan Wang (Magic Pony, Twitter), Zane Lackey (Signal Sciences, Fastly) ve Cem Kent (Even Financial) gibi başarılı girişimciler melek yatırımcı olarak katıldı.

İş güvenliğine melek yatırımcı desteği

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin tartışılmaz bir gereklilik olduğunu söyleyen Air Street Capital General Partner’dan Nathan Benaich , “Intenseye'ın yapay zekâ destekli ISG platformu, ekiplerin çalışanları 7/24 güvende tutma amacıyla güvenebileceği tek ölçeklenebilir çözümü sunmak için gerçek zamanlı video akışlarından, sağlam bilgisayar görüntü sistemlerinden ve özel olarak tasarlanmış iş akışlarından yararlanıyor." diye konuştu.

Point Nine Capital Partner’dan Ricardo Sequerra Amram ise, “Sercan ve Serhat'ı dünya çapında sanayi işçileri için güvenli iş yerleri sağlama hedefleri konusunda desteklemekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

Intenseye nasıl çalışıyor?

Bilgisayarla görü ve halihazırda bağlı kameraları kullanan Intenseye, sağlık ve güvenlik uygulamalarının operasyonel hale getirilmesi için ISG ekiplerini güçlendiriyor. Tesislerden gelen video akışlarını 7/24 izleyerek sağlık ve güvenlik ihlallerini gerçek zamanlı olarak tespit edip, hızlı iyileştirme hizmeti sunuyor. Intenseye yazılımı, tesislerdeki mevcut kameralardan alınan gerçek zamanlı video akışlarına entegre ediliyor.

Intenseye’ın bilgisayarla görü modelleri, çalışanların gizliliğini koruyacak şekilde 30'dan fazla yaygın tehlike türünü tespit için buluttan veya şirket içinden gelen milyonlarca saatlik gerçek video görüntüleri üzerine eğitildi. ISG ekipleri, basit bir “sürükle-bırak” kullanıcı arayüzü kullanarak bu dedektörleri daha da özelleştirebiliyor. ISG ihlali oluştuğunda, platform, EHS uzmanlarına e-posta veya SMS yoluyla gerçek zamanlı uyarılar iletiyor.