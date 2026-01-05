İş dünyası enflasyon verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0,75 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2025 yılını yüzde 30,89 enflasyon seviyesi ile tamamladıklarını belirterek, bu oranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahmini olan yüzde 32’nin altında kaldığını ve bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Avdagiç, 2025 yılında uygulanan dezenflasyon politikasının Türkiye’nin yaşadığı bu en temel sorunu yönetilebilir bir patikaya soktuğunu aktardı.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tahminin altında kalan bu rakamın en önemli etkisini fiyatlama davranışları üzerinde göreceğimize inanıyoruz. Bireylerin ve şirketlerin enflasyon beklentisini düşürecek bir rakam ortaya çıktı. Dezenflasyon sürecinin yavaşlamasında, özellikle kira ve eğitim gibi hizmet sektörlerinde geçmiş döneme endeksli fiyatlamalar önemli bir katılık oluşturdu. Ayrıca tarımda geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklık gıda fiyatlarını artış yönünde etkiledi. Tarımda yapısal sorunlara çözüm üretmemiz ve uygulamaya geçmemiz gerekiyor.

Bir diğer önemli konu, enflasyonla mücadelenin tek başına para politikasıyla başarıya ulaşamayacağı gerçeği. Arz yönlü politikaların selektif olarak desteklenmesinin, kamunun tasarrufunu da kapsayan etkin maliye politikasının, enflasyonla mücadeleye daha güçlü katkı vermesi beklentimizdir. Dolayısıyla enflasyon konusunda hala alınacak mesafemiz mevcut. 2026 yılında TCMB ara hedefi yüzde 16."

Avdagiç, bu rakama ulaşmak için kamu, özel sektör ve tüketicilerin ortak gayretini önemli bulduklarını, enflasyon, kur ve faiz arasında dengeli bir patikayla, hedeflenen sonuçlara ulaşacağına inandıklarını belirtti.

- "Kasım ve aralıkta aylık enflasyon rakamlarının yüzde 1’in altında gelmesi umut verici"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir de "Kasım ve aralıkta aylık enflasyon rakamlarının yüzde 1’in altında gelmesi, 2026 yılında dezenflasyon için umut verici olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, aralık ayında enflasyonun piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleştiğini ve böylece yıllık enflasyonun yüzde 31’in altına indiğini açıkladı.

Yıllık enflasyon bazında 2025’in Merkez Bankası ve OVP tahminlerinin üzerinde kapatıldığını belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte, son 12 ayda yıllık enflasyonun 13,5 puanlık bir gerileme yaşadığını da not etmek gerekiyor. 2027’de enflasyonu tek haneye indirme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda 2026 yılında göstereceğimiz performans son derece belirleyici olacak. Bu yıl enflasyonu en azından Merkez Bankası’nın üst tahmin bandı olan yüzde 19'a yakın kapatmamız elzemdir. Bunun için tabii ki makul sıkılıkta bir para politikasına ihtiyacımız olacak. Enflasyondaki düşüşle uyumlu olmakla birlikte dezenflasyona zarar vermeyecek oranlarda faiz indirimlerinin bu yıl devam etmesini bekliyoruz. Para politikasının enflasyonla mücadelede gerekli fakat yeterli bir araç olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz."

Özdemir, para politikası ile eşgüdümlü bir maliye politikası anlayışının, dezenflasyon için son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu noktada 2026 için yeniden değerleme oranının beklenen enflasyon ile uyumlu biçimde belirlenmesi, stratejik bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Üretimi teşvik edecek ve adil rekabet ortamını sağlamlaştıracak yapısal reformların 2026 yıl��nda hayata geçirilmesi, 2027’de enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesine yardımcı olacağını belirten Özdemir, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın '2026 senesi, Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak.' vurgusunu MÜSİAD olarak son derece önemsiyor ve benimsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin olumlu yansımalarını görüyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin olumlu yansımalarının görüldüğünü belirtti.

Aydın, yıllık TÜFE'nin yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine gerilemesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

TÜFE’nin yıllık bazda Kasım 2021'den sonraki en düşük seviyeyi görmesinin, ekonomi politikalarının istikrar ve öngörülebilirliğe odaklanmasının somut bir sonucu olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Güven ve öngörülebilirlik ortamı sağlıklı ekonomiler için olmazsa olmazdır. Enflasyonla çetin bir mücadele sürecinden geçiyoruz, ancak istikrarlı adımlar ve uzun vadeli politikalarla bu düşüş trendinin güçlendiğini görüyoruz. Özellikle Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artışın yüzde 27,67'ye gerilemiş olması, maliyet enflasyonundaki yavaşlamanın da önemli bir işaretidir. Biz ASKON olarak her zaman ifade ettik, Türkiye ekonomisi, üretkenliği ve performansı ile küresel dalgalanmalara karşı güçlü duruşunu sürdürüyor. Açıklanan enflasyon rakamları, devletimizin fiyat istikrarı ve ekonomi üzerindeki kontrolünü etkin bir şekilde sürdürdüğünün göstergesidir."

Aydın, bu süreçte, iş dünyasının planlama yapabilmesi için enflasyon düzeltmesi gibi konularda alınan sadeleştirici idari düzenlemelerin de iş yükünü hafifleterek katkı sağladığını anlattı.

Enflasyonla mücadelenin kısa vadeli adımlarla değil, uzun soluklu, yapısal reformlarla kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirten Aydın, özellikle gıda fiyatları gibi temel kalemlerde yapısal tedbirlerin alınması ve tanzim satış noktaları gibi uygulamaların etkisinin önem arz ettiğine işaret etti.

Aydın, nihai hedefin tek haneli enflasyona ulaşmak olduğunu aktararak, "Ekonomimizin güçlü temelleri, rekor ihracat hedeflerimize olan inancımız ve kararlı politikalar ile bu hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. ASKON olarak, öngörülebilir ortamda istikrarlı büyüme yolunda üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya hazırız." ifadelerini kullandı.