İş dünyasının acı kaybı: Orhan Z. Diren hayatını kaybetti

Türkiye’de modern tarımın, tarıma dayalı sanayinin ve meyve suyu sektörünün gelişimine öncülük eden DİMES’in kurucularından Orhan Z. Diren hayatını kaybetti.

Tarım ile sanayiyi aynı üretim zincirinde buluşturan yatırımlarıyla Türkiye’nin tarımsal kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlenen Orhan Z. Diren, üretim teknolojilerinden meyveciliğe, hayvancılıktan kırsal kalkınmaya kadar birçok alanda kalıcı çalışmalara imza attı.

DİMES Genel Müdürü ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren’in babası olan Orhan Z. Diren, DİMES Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Diren’in ağabeyiydi.

Diren’in cenazesi, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü ikindi namazını takiben Tokat Ali Paşa Camii’nden kaldırılacak. Orhan Z. Diren, Tokat Merkez Erenler Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

TÜRKİYE’NİN İLK ÖNOLOGLARINDANDI

1947 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Orhan Z. Diren, Gaziosmanpaşa Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Fransa’daki Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü’nü tamamladı. Diren, aldığı eğitimle Türkiye’nin ilk önologlarından biri oldu.

Türkiye’de tarımsal endüstrinin öncü girişimcileri arasında yer alan Mustafa Vasfi Diren’in en büyük oğlu olan Orhan Z. Diren, iş hayatına genç yaşta başladı. Babası tarafından 1958 yılında faaliyete geçirilen DİMES’te farklı görevler üstlenen Diren, şirketin gelişiminde önemli rol oynadı.

Üretim teknolojilerine duyduğu ilgi ve uzmanlığıyla ürün geliştirme çalışmalarına katkı sunan Diren, meyve suyu tesislerinde ihtiyaç duyulan makinelerin tasarlanmasına ve üretim altyapısının güçlendirilmesine de öncülük etti.

TARIMLA SANAYİYİ BULUŞTURDU

Orhan Z. Diren, yalnızca bir sanayici olarak değil Türkiye’de tarımsal üretimin sanayiyle bütünleşmesine katkı sağlayan öncü isimlerden biri olarak öne çıktı. Çiftçiden alınan ürünün katma değerli bir sanayi ürününe dönüştürülmesini esas alan yaklaşımı, hem üreticinin desteklenmesinde hem de yerli meyve suyu sanayisinin gelişmesinde etkili oldu.

Mustafa Vasfi Diren’in 1987 yılında vefatının ardından Orhan Z. Diren, “Soframıza koymayacağımız meyveyi işlemeyiz. Çocuklarımıza içirmeyeceğimiz meyve suyunu üretmeyiz” anlayışını sürdürdü.

1992 yılında anonim şirkete dönüşen DİMES’te 2002 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Diren’in öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar, şirketin Türkiye’nin önde gelen içecek markalarından biri haline gelmesinde belirleyici oldu.

İKİ DÖNEM TOKAT MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Orhan Z. Diren, 2002-2010 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22’nci ve 23’üncü dönem Tokat Milletvekili olarak görev yaptı.

Vatanına ve toprağa bağlılığıyla tanınan Diren, Türkiye’nin kamu-özel sektör ortaklığına dayalı ilk modern tarım işletmesi olan Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi’nin kurulmasına öncülük etti. İşletmede yerli tohumlardan yetiştirilen meyve fidanlarının her yıl düzenli olarak üreticilere dağıtılması sağlandı.

KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLADI

Batı Karadeniz’de hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 1995 yılında DİMES Süt yatırımını başlatan Diren, bu girişimle bölgedeki günlük çiğ süt üretiminin 3 tondan 300 tona yükselmesine önemli katkı sağladı.

Tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımlarını bölgesel kalkınma yaklaşımıyla bir araya getiren Orhan Z. Diren, üreticinin güçlenmesine, tarımsal ürünlerin katma değer kazanmasına ve kırsal ekonominin gelişmesine yönelik çalışmalarıyla iz bıraktı.

İleri düzeyde Fransızca bilen Orhan Z. Diren, DİREN Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Diren’in oğlu Ozan Diren, DİMES Genel Müdürü ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Orhan Z. Diren’i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.