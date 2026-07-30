TOFAŞ'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira konsolide net kar

Şirketin konsolide net karı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 197,2 arttı.

30.07.2026 10:58:370
Paylaş Tweet Paylaş
TOFAŞ'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira konsolide net kar

Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) konsolide net karı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon lira oldu.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yılın ilk yarısına ilişkin finansal bilançoları paylaşıldı.

Buna göre, TOFAŞ'ın konsolide net karı yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon liraya yükseldi. Söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 117 milyon liraydı.

Şirketin konsolide net karı yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 33,7 artarak 3 milyar 92 milyon lira oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Renault Group 2026 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı

Renault Group 2026 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı

Otomotivde "6 ay-6 bin kilometre" ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi 6 ay uzatıldı

Otomotivde "6 ay-6 bin kilometre" ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi 6 ay uzatıldı

Yorum Yaz