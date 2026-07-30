TOFAŞ'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira konsolide net kar

Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) konsolide net karı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon lira oldu.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yılın ilk yarısına ilişkin finansal bilançoları paylaşıldı.

Buna göre, TOFAŞ'ın konsolide net karı yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon liraya yükseldi. Söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 117 milyon liraydı.

Şirketin konsolide net karı yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 33,7 artarak 3 milyar 92 milyon lira oldu.