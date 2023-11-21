İş Gıda’da üst düzey atama

KFC Genel Müdürlüğü’nü 2020 yılından bu yana sürdüren Feliks Boynuinceoğlu, gerçekleştirilen atama ile İş Gıda Grup CEO’su oldu.

KFC Genel Müdürlüğü’nü 2020 yılından bu yana sürdüren Feliks Boynuinceoğlu, gerçekleştirilen atama ile İş Gıda Grup CEO’su oldu.

Türkiye’de 600’e yakın restoran ve mağazasında, 10 binden fazla çalışanı bulunan İş Gıda’nın Grup CEO’luğuna Feliks Boynuinceoğlu getirildi. Boynuinceoğlu yeni görevinde, sorumluluğundaki KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme markalarına liderlik edecek.

KFC’nin, İş Gıda’ya geçiş sürecini yöneten Feliks Boynuinceoğlu; markanın Türkiye’deki 33 yıllık tarihinde bir yılda gerçekleşen en yüksek sayıdaki restoran açılışına imza atarak satış ve misafir sayısında global ölçekte en fazla büyüme elde eden ülkelerden biri olmasını sağlamıştır.

İş hayatında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Boynuinceoğlu; Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine PepsiCo’da başlayıp, Japan Tobacco International, Starbucks, CVG Mars Sinema Grubu ve McDonalds gibi markalarda üst düzey görevlerde bulunmuştur.

İş Gıda'nın 70 yıllık tarihi

Tarım ve tekstil sektöründeki faaliyetleri ile temelleri 1950’li yıllarda atılan İş Holding; 70 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin en köklü aile şirketleri arasında yer almaktadır. Bugün başta gıda olmak üzere QSR, kuruyemiş, kâğıt, lojistik, enerji, sanayi, medya ve sanat, inşaat, bilişim ve moto kurye gibi birçok farklı sektörde faaliyet göstermektedir. İş Holding’in en önemli şirketlerinden İş Gıda, dünyanın en büyük global markalarından KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme’i bünyesinde bulundurmaktadır.

İş Gıda çatısı altında, KFC’nin 300’ü aşkın restoranı, Pizza Hut’ın 220 restoranı, Krispy Kreme’in ise 60 mağazası yer almaktadır. İş Gıda, 600’e yakın restoran ve mağazasında toplam 10 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.