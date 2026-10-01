İSO Başkan adayları MAKTEK’te buluştu

İstanbul Sanayi Odası’nın yeni yönetiminin belirleneceği seçimler öncesinde başkan adayları Ender Yılmaz ile Adnan Dalgakıran, MAKTEK Avrasya 2026’nın açılışında aynı platformda buluştu. Yılmaz, insan kaynağının ve mevcut işletmelerin korunmasına dikkat çekerken Dalgakıran, değişime uyum, farklılaşma ve iş birliği çağrısı yaptı.

İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) seçim yarışının iki adayı, üretim teknolojileri ve takım tezgâhları sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşmalarından MAKTEK Avrasya 2026’nın açılışına katıldı. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ile Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran, sanayinin geleceğine ilişkin mesajlarını aynı platformdan verdi.

İSO’nun 2026-2030 dönemi yönetiminin belirleneceği seçim sürecinde meslek komiteleri ve meclis üyeleri için 26 Ekim’de, yönetim kurulu ve başkanlık için ise 3 Kasım’da sandığa gidilecek.

İKİ ADAYDAN SANAYİ İÇİN İKİ VURGU

İSO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz, sanayinin rekabet gücünün korunmasında finansmana erişim ve iş gücü maliyetlerinin yanı sıra nitelikli insan kaynağının da belirleyici olduğunu söyledi.

Teknoloji yatırımlar��nın ancak güçlü sermaye ve doğru insan kaynağıyla sonuç verebileceğini belirten Yılmaz, “İstediğimiz kadar robot, teknoloji ve akıllı sistemleri üretime dahil edelim, güçlü sermayemiz ve doğru insan gücümüz yoksa bunların yeterli olması mümkün değil. En önemli girdilerimizden biri beşerî sermaye, yani insan sermayesidir. Beşerî sermayeyi güçlendiremezsek, doğru insanı yetiştiremezsek yaptığımız yatırımlar eksik kalacaktır” dedi.

Sanayide yeni yatırımlar kadar mevcut üretim kapasitesinin korunmasının da önem kazandığını vurgulayan Yılmaz, “Geldiğimiz noktada artık yalnızca yeni yatırıma değil, mevcut işletmelerimizin korunmasına da ihtiyacımız var. İnsan kaynağımızı ve üretim dinamizmimizi kesinlikle korumamız gerekiyor” diye konuştu.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Adnan Dalgakıran ise dünyadaki teknolojik dönüşümün giderek hızlandığına dikkat çekerek sanayicilerin değişimi öngörme ve yeni koşullara uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek teknolojili makinelere sahip olmanın tek başına kalıcı bir rekabet avantajı sağlamayacağını belirten Dalgakıran, “Değişimi gerçekleştirenlerden biri olamıyorsak bile ona en hızlı adapte olanlardan biri olmak zorundayız. Artık yalnızca üretmek yetmiyor; nasıl fark yaratacağımızı düşünmemiz gerekiyor. En yüksek teknolojideki makineyi alabilirsiniz ama üç yıl sonra herkes aynı makineye sahip olduğunda farkı nasıl yaratacağınızı düşünmelisiniz” dedi.

Dalgakıran, yeni dönemde organizasyon ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek nitelikli insan kaynağını ve farklı alanlardan uzmanları buluşturan yeni bir ekosisteme ihtiyaç olduğunu söyledi. Makine sektöründe geliştirilecek teknolojik ürünlerin Türkiye’deki diğer sektörlerin de rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

MAKTEK AVRASYA 32 ÜLKEYİ BULUŞTURDU

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle düzenlenen MAKTEK Avrasya 2026; Ticaret Bakanlığı ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) tarafından destekleniyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, 14 salonda 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarın savunma sanayisinden otomotive, gıdadan ambalaja, plastikten tarıma kadar çok sayıda sektöre yönelik teknolojileri buluşturduğunu söyledi.

Fuarın uluslararası gücünün arttığını belirten Ersözlü, bu yıl 156 yabancı firmanın doğrudan katılım sağladığını ifade etti. Ersözlü, dijital üretimden robotik ve otomasyona, yapay zekâ destekli çözümlerden interaktif deneyim alanlarına kadar geniş bir teknoloji ekosisteminin fuarda bir araya geldiğini belirterek kurulan ticari temasların kalıcı iş birliklerine dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz de MAKTEK Avrasya’nın yalnızca Türkiye’nin değil, Avrasya’nın ve dünyanın önemli sanayi buluşmalarından biri haline geldiğine dikkat çekti. Fuarı Türk mühendisliğinin teknolojik yetkinliğini, üretim gücünü ve küresel rekabet iddiasını ortaya koyan stratejik bir vitrin olarak nitelendiren Akyüz, yapay zekâ, dijital entegrasyon, otomasyon ve otonom sistemlerin üretimin geleceğini belirlediğini söyledi.

MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek ise Türk makine sanayisinin mekanik üretim yeteneğini yazılım, otomasyon, dijitalleşme, veri ve yapay zekâyla geliştirdiğini belirtti. İğrek, fuarın yeni teknolojilerin keşfedilmesi, yatırım kararlarının değerlendirilmesi ve ticari bağlantıların kurulması açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu da makine sektörünün Türkiye’nin en rekabetçi ve stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye’de ihracata konu olan 6 bin 600 ürünün 972’sinin makine sektörüyle ilişkili olduğuna işaret eden Karavelioğlu, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak alanların başında makine ve mühendislik yoğun üretimin geldiğini vurguladı.

1.208 MAKİNE VE 132 ROBOT SERGİLENİYOR

Türkiye dahil 32 ülkeden marka ve temsilciliklerin yer aldığı MAKTEK Avrasya 2026’da firma ve temsilcilik sayısı 1.300’ü aştı. Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, İsviçre, İtalya ve Tayvan’ın da aralarında bulunduğu ülkelerden katılımın gerçekleştiği fuarda, yabancı ziyaretçi sayısının 2024’e göre yüzde 30 arttığı bildirildi.

Hosted Buyer Programı kapsamında 18 ülkeden 200’ün üzerinde uluslararası alıcı ve alım heyeti temsilcisi fuarda ağırlanıyor. Azerbaycan’dan Özbekistan’a, Mısır’dan Rusya’ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelen alıcılar, üretim teknolojilerini inceleyerek katılımcı firmalarla doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyor.

Fuarda kayıt altına alınan 1.208 makine, 132 robot ve binlerce ekipman arasında Türkiye’de ilk kez sergilenen yeni nesil çözümler de bulunuyor. Takım tezgâhları, beş eksenli işleme merkezleri, CNC torna sistemleri, lazer kesim ve kaynak teknolojileri, kalite kontrol ve ölçüm sistemleri, CAD/CAM yazılımları, robotik, otomasyon ve yapay zekâ destekli teknolojiler öne çıkan ürün grupları arasında yer alıyor.

Fuarın 12A Salonu’nda oluşturulan MAKTEKVERSE Deneyim Alanı’nda ise ziyaretçilere VR gözlükler ve simülasyon araçlarıyla geleceğin fabrikalarını deneyimleme imkânı sunuluyor. Alanda insansı robotlar, robot köpekler ve interaktif gösterilerin yanı sıra fiziksel yapay zekâ, XR, dijital ikiz, CNC teknolojileri ve üretimde verimlilik konularını ele alan etkinlikler düzenleniyor.

MAKTEK Avrasya 2026, 3 Ekim’e kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.